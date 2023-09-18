9／18盤前》車用、高階運算出貨攀升 這檔加分

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台股今（9/18）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.據統計，盤面上符合外資、投信近5個交易日同步買超逾千張，且15日成交量明顯放大，KD指標正向，兼具資金、籌碼、技術面偏多態勢的個股，共有長榮、聯發科、欣興、南電、旺宏、聯詠、裕民、台灣大、威剛、南亞科、合晶、力成、東元、威盛等14檔，股價表現可期

2.SpaceX星艦4月發射失敗後，近日SpaceX商業銷售副總裁Tom Ochinero表示，「從車輛準備就緒的角度來看，我們已經快到了」，顯示星艦即將再次發射，而近日國內舉辦台北國際航太暨國防工業展，國內低軌衛星廠商看好全球前三大低軌衛星營運商SpaceX、Amazon及OneWeb全面投入下，明年商機將更紅火，預期台廠啟碁（6285）、昇達科（3491）、耀登（3138）、台揚（2314）及建漢（3062）等廠明年營運將受到推升。

3.隨著第三季進入交屋旺季，台中多家建商業績飆風起，坤悅（5206）前八月營收暴增701倍、豐謙（5523）年增逾9倍、富旺（6219）年增3.8倍，櫻花建（2539）、富宇（4907）、順天（5525）第四季起喜迎交屋潮，營運加速追擊，全年每股都有賺進3元的硬實力。

4.今展科（6432）轉投資今鵬先進科技開發新一代電感應用在GPU伺服器上，也包含一體成型TLVR電感，GPU伺服器電感已出貨給陸資伺服器廠，貢獻營收，目前也針對美系GPU/CPU晶片廠送樣認證，在代理事業、轉投資今鵬先進科技陸續有所斬獲之下，今展科2024年營收可望重啟成長。

5.全球IC通路四哥文曄科技（3036）宣布以38億美元（約新台幣1,212億元）現金買下加拿大商Future Electronics（台灣創先電子），意外點燃三年前大聯大（3702）收購文曄股權案一事。大聯大表示，公司基於財務投資的規劃，遵守當年所提「四不一會」的保證，至今為文曄股東，未影響該公司營運，絕無惡意。

受到文曄擬購併Future公司的激勵，15日文曄、祥碩、大聯大分別大漲9.96％、8.6％及2.23％。

6.錸寶（8104）轉型進軍能源事業，目前旗下有達振和來穎兩家子公司，分別耕耘電池模組和大功率電池事業。錸寶集團計劃買下統振（6170）手上的達振持股，並且推動兩家子公司整併，未來規劃集團能源事業上市櫃。

7.美國近期公布的經濟數據、Fed暫停升息機率高，對美股走勢帶來支撐，台股上周也迎來連四漲，15日收在16,920點、漲幅0.67％，盤勢上個股良性輪動，其中非電族群裡，航運股散裝族群受惠運價攀升、傳統旺季等，貨櫃族群因基期較低補漲利多因素，包括新興（2605）、裕民（2606）、長榮（2603）、陽明（2609）等12檔，表現亮眼讓人直呼「航海王」回來了。

8.台股15日由電子權值股領頭漲，收16,920點，除了盤面上航運、IC設計股，包括PCB（印刷電路板）族群，由華通（2313）領軍帶量大漲超過7％，其他如：楠梓電（2316）漲6.17％，南電（8046）也收漲5.02％；法人表示，主要是市場的資金輪動，逐步從之前漲多的AI概念股集團，轉向較低位階的PCB類股操作。

9.紡織族群指標股聚陽（1477）雙喜臨門，繼里昂、花旗環球、滙豐證券相繼提出更樂觀想法後，大和資本與摩根大通證券加入調升行列，分別將推測合理股價拉高到375元與410元，外資力挺聚陽多頭部隊勢力愈發龐大。

10.車用、高階運算出貨攀升，元山（6275）8月營收以3.65億元寫下歷年同期新高及歷史第四高！展望未來，元山表示，今年上半年已取得車用IC穩定供應方案，供貨逐步回穩，加上伺服器相關散熱需求上揚，下半年表現會比上半年好，全年營收有望逆轉目前累計營收負成長，力拚個位數成長。

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11.半導體產業客戶受終端景氣而放緩部分新廠擴建、增設產能計畫，信紘科技（6667）表示，此情況有助於逐步緩解原物料採購價格上漲、人力供需缺口等情況，目前在手訂單穩健，多元產業布局效益展開，對於下半年營運續樂觀。

12.系統整合商精誠資訊（6214）第四季將推動生成式AI在企業場景的應用，初步聚焦在醫療和金融產業。

生成式AI自2022年底推出以來，帶動許多產業變革，包括程式設計、遊戲產業、行銷文案、線上客服及文創產業等。企業也紛紛開始思考，如何運用生成式AI，提升內部工作效率，及創造新的服務。

13.市場預期21日凌晨美國聯準會（Fed）將按兵不動、暫停升息，但11月是否再升息仍有變數，當天下午我中央銀行也將無縫接軌舉行第三季理監事聯席會議，做出最即時的政策因應。根據本報對金融業者的問卷調查顯示，一致認為央行將續按「升息停止鍵」，這波緊縮逐漸終結。

14.生技股低迷，近期大股東掀護盤潮，其中愛派司高層最用力，8月初以來合計買進678張居冠，其次是普惠醫工的252張，欣大健康董事長李沛霖、竟天董事長王藹君也分別買進自家股票116、80張，突顯經營階層捍衛股價的企圖心！

值得注意的是，中化董事王厚傑近期也買進自家股票50張。王厚傑是蘇州中化已故董事長王勳煇的兒子，中化集團新生代近年逐步浮出檯面，除王厚傑外，中化前董事長王勳聖、現任董事長王謝怡君兒子王厚凱，則擔任集團轉型長，未來集團的轉型布局備受關注。

15.iPhone 15開放預購後立刻在全球引爆火熱需求，尤其是頂級Pro Max更是一機難求，諸如美、中、日等主要市場的預購客戶都要等到11月才能到貨，顯示智慧手機市場尚處低迷景氣階段，但換機潮仍推升第一波上市買氣大好，令外界擔憂全球經濟不景氣及華為競爭衝擊iPhone需求的情緒稍緩。

16.在蘋果iPhone 15發表會前，安卓陣營折疊新機盡出，三星、華為折疊新機搶先上市預購，帶旺折疊軸承廠，其中華為的折疊軸承供應鏈以台廠為主，受惠程度相對較大。

台灣軸承廠兆利、新日興及富世達長期經營中系手機訂單，也搶攻google及Moto軸承訂單，並積極向韓系及美系一線手機大廠爭取未來軸承訂單。

17.水泥廠在全球減碳趨勢下，積極搶進ESG市場，提振獲利能力。台泥（1101）在新能源等多元化事業的加持下，上半年的毛利率年增十多個百分點；亞泥（1102）推出低碳卜特蘭石灰石水泥、低碳墁砌水泥等減碳產品，今年銷量可成長1倍；國產建材（2504）研發的碳礦化混凝土，預期銷量也將呈2位數成長。

18.中天集團雙喜臨門，旗下小金雞鑽石生技將於19日以每股40元轉上市，上市前引發申購熱潮，凍資159.67億元成為市場焦點；醣基生醫也與中研院基因體中心特聘研究員張子文創辦的諦醫合作建構ADC（抗體藥物複合物）開發平台，並且將於18日對外說明。

19.聯準會動態影響金市，據台銀報告，9月聯準會很高機率不會升息，加上全球央行持續購金，讓金價有所支撐，但下半年仍有升息可能性，仍要注意其影響。

20.英特爾創新日（Intel Innovation 2023）即將於19日於美國聖荷西登場，由執行長季辛格、技術長Greg Lavender領銜，並邀請AI專家李飛飛進行專題演講。本次聚焦在人工智慧、邊緣至雲端及英特爾新一代平台系統，包括Meteor Lake與Intel Xeon等次世代處理器技術。跨入AI紀元，英特爾將以全新面貌，百年老店擦亮金字招牌，重現藍色巨人光芒。

台廠供應鏈紛紛摩拳擦掌，與Intel合作密切的筆電品牌廠如宏碁、華碩，承接英特爾伺服器業務的神達、廣達集團之雲達，皆為英特爾創新日的贊助商。

21.大陸今年中秋節與「十一」共達八天的長假將在29日登場，市場將其視為大陸消費內需復甦成效的重要指標。根據數據顯示，日前鐵路售票量刷歷史新高，多種旅遊住宿預訂量遠超新冠疫情前，疊加泰國免簽政策等背景，大陸觀光旅遊業正力圖迎接復甦機遇。

22.華為新機上市來勢洶洶，除了已提前線上發售的Mate 60和Mate 60 Pro外，還將發表Mate X5折疊機，這款最新折疊機頂規12GB+1TB售價，高達人民幣1.69萬元，約新台幣7.45萬元，是首台售價突破7萬元的手機，更是史上最貴智慧手機，大陸網友更稱其為「電子茅台」。

蘋果目前尚無推出折疊手機的規劃，國際分析師們也都預測，蘋果首款折疊產品不會是手機，而是iPad。

23.為拉抬經濟，大陸全力拚消費，各地方政府正鎖定傳統汽車銷售旺季「金九銀十」衝刺，深圳、上海等主要城市更大力度頒布提振與補貼措施，力求短期內提振車市銷量。

24.國際投行高盛16日發布最新報告指出，美國聯準會（Fed）11月例會不太可能調升利率，且本周9月會議（19～20日）可能上修美國經濟成長預測。市場普遍預期Fed的9月利率政策將按兵不動，高盛更認為美國此次升息循環已結束。(中性看待)

25.美國商務部副部長兼國家標準與技術研究院（NIST）院長羅卡西奧（Laurie E.Locascio）今（18）日起訪台三天，成為美國商務部史上最高層級訪台官員，此行將拜會總統府、數位部、國科會和經濟部，並與數位部就資安進一步洽談合作。

26.大型建商掀幼兒園購地潮！近三年包括聯聚、寶輝、寶佳、惠宇、海悅等建商爭相收購台中幼兒園房地，合計砸下近百億重金、購入房地逾7,000坪；光今年來就有富宇、惠宇兩家大型建商，合計斥資48.3億元、分別收購北屯區與南區的幼兒園案例。

27.去年聯準會展開升息循環以來，全球貨幣市場基金投報率節節上升，而美國經濟前景不定更加助長避險需求，使貨幣市場成為投資人首選。美銀證券指出，今年以來，已有1兆美元流入全球貨幣市場基金，預計年底前將刷新歷史紀錄。

28.美國汽車工人工會（UAW）破天荒對底特律三大車廠進行同步罷工，儘管最後結果尚不得知，但肯定的是沒有參與其中的電動車龍頭大廠特斯拉（Tesla），反而能在這次勞資戰役中坐收漁利、成為一大贏家。

29.自行車產業目前普遍飽受庫存去化之苦，無論組車廠或是零組件廠，前八月營收均呈現下滑時，唯獨專業組車廠明係（6804）前八月營收卻逆勢大增3成。法人預期，明係9月營收與前三季累計營收，仍可望維持年增3成的佳績，在自行車產業鏈中脫穎而出。

30.篩選前一周外資賣超千張以上，但上周回頭敲進5,000張以上共16檔個股，包括中信金、遠東新、華新、新光金、長榮、陽明、聯電、矽統、台新金、華邦電、永豐金、國泰金、兆豐金、第一金、至上、瑞昱等。

31.凱基投顧指出，南韓三星預計在第四季擴大DRAM減產幅度至30％，研判將推動DDR4現貨價與合約價上漲。台系廠商聞訊股價展開強攻，南亞科（2408）上漲3.43％、收72.4元，華邦電（2344）漲幅亦超過3％，表現均相當亮眼。

32.電源管理IC廠矽力*-KY（6415）在中國與海外電動車、筆電客戶出現急單，預估下半年營運有望逐季成長，公司也同時積極布局AI伺服器市場；另一家IC設計廠威盛（2388）同樣切入AI領域，成功拿下中國專案電腦標案及歐美人工智慧專案，近期股價表現亮眼。

33.蘋果iPhone 15系列新機今（13日）亮相，比華為最強手機Mate 60 Pro開賣晚了兩周，大陸網友針對新iPhone討論度不如以往，還有不少人開嗆「我們有華為了」，不過，大陸知名車評人韓路表示，還是會換iPhone 15，原因很簡單，因為iPhone手機拍視頻這塊，是安卓機沒辦法比的。

B.利空因子：

1.台積電向供應商推遲先進製程設備交付傳聞四起，台積電ADR於15日大跌2.43％，美股同步重挫，台股18日開盤壓力重重，法人圈高度戒備。高盛證券則下修台積電2024年資本支出預估值約一成，但強調依舊看好權王後市。

外資圈人士說，美股15日下挫影響不小，台股18日開低在所難免，下半場就看市場消化利空速度夠不夠快，季線16,836點是季底作帳防線，短線宜提高警覺。

2.備受全球市場關注的美國汽車工人工會（UAW）大罷工，17日進入第三天，雖然底特律三大車商裡的通用與福特宣布裁員來對工會施壓，讓其16日恢復跟資方談判，但目前仍未看到有和解跡象。

3.美國聯準會（Fed）9月預期將暫停升息，但最後升息時間點仍不明朗，美元續獲支撐，多頭續航力不減，觀察外資近期偏匯出，新台幣匯率9月貶破32元整數關卡，後續在此價位上下盤整。（中性看待）

4.台股15日開平走高，收盤16,920點站上季線16,836點後，市場寄望進一步挑戰萬七大關；但美大型科技股15日帶頭下挫，美股四大指數全面收黑；台指期夜盤下跌179點、跌1.06％，收在16,725點。

法人預期，台股周一（18日）盤勢面臨回測季線壓力，20日美國聯準會（Fed）最新利率決策確定前，市場觀望氣氛濃厚。

5.離岸風電3-2期遊戲規則擬9月底拍板，傳最快本周將與業者召開座談會。針對風電開發商最關切國產化關聯性，經濟部規劃採22項國產化項目「全自選」，給開發商最大彈性，但中鋼及世紀鋼風電憂心60％比率取消，恐拿不到穩定訂單，水下基礎下游供應鏈廠商恐放棄投產，大聲疾呼經濟部應審慎規劃。

6.近來進口蛋爭議不斷，延燒近半個月卻仍無法止血，外界紛將矛頭指向農業部長陳吉仲，行政院17日證實，陳吉仲曾口頭向行政院長陳建仁請辭，但獲慰留。

對於進口蛋流向，陳吉仲神隱多日後於16日親上火線回應，總進口數1.4萬顆當中，有逾5,402萬顆要銷毀或堆肥，占總進口量近4成。在野陣營質疑，若以農業部先前公布每顆採購金額3.8元計算，將浪費近2億元納稅錢。

7.美國加州政府15日對於艾克森美孚（Exxon Mobil）與英國石油在內的五大石油公司提起訴訟，指控這些石油巨擘長期欺瞞大眾，並淡化化石燃料帶來的風險與損害。

8.美國聯準會（Fed）日前公布資料顯示其目前虧損逾1千億美元，外界預期，其未來兩年虧損可能倍增至2千億美元。Fed虧損來自其遞延資產（deferred asset）。

虧損對Fed來說是極罕見，但其去年3月開始把基準利率從近乎零水準，累計調升至目前5.25％到5.50％區間，成為導致虧損的主因，但外界對此不感意外。

9.離岸風電3-2選商遊戲規則備受外商關注，各家業者都分別找能源局及工業局溝通，甚至引發歐盟介入關切。針對開發商若選商過程承諾國產化項目及分數，得標後又毀諾，經濟部官員表示，會設計防弊機制跳票開罰，不讓開發商有投機空間。

風電國產化供應鏈廠商憂心，完全打破國產化比例，恐讓國產化政策投入很多時間及資金心血，可能化為烏有。

10.中國恒大集團債務危機波及廣泛，旗下恒大財富截至去年底仍有高達人民幣（下同）340億元本息尚未兌付，目前恒大財富已被立案調查。

對此，深圳公安16日晚間也公告，對恒大財富總經理杜亮等多人採取刑事強制措施。

11.據金管會統計，今年至8月底，銀行、保險、證券期貨業（含投信顧、上市櫃公司）總罰鍰金額為1億8,542萬元，較去年同期年增2成，前8月以金控、銀行業罰鍰超過8,000萬元最多，為今年金融三業最大苦主。

12.得AI伺服器者得天下，全球伺服器電源市占龍頭台達電頓成標靶，美國電源模組廠Vicor7月中旬同時向美國東德州聯邦地方法院與國際貿易調查委員會（USITC）遞狀提起訴訟，狀告台達電以及下單給台達電的鴻海與廣達集團所屬多家關係企業，再度上演小蝦米對大鯨魚的戲碼。

13.蘋果推出iPhone新機之際，中國外交部否認禁用蘋果手機，但聲稱該產品可能存在安全問題。美媒引述專家分析，認為北京故意釋放含混不清訊號，時機經過巧妙計算，主要向美方警告「我們手中有牌可打」，不過此舉對蘋果在中國銷售的象徵意義大於實際影響。

14.平均地權條例在7月1日上路，未來新買進的預售案將不能換約狀況下，6月預售市場爆量出現一波上車潮，揭露數量達1.4萬件，不過新制上路後買氣已經提前反應，7月的預售揭露量目前僅剩下約6000件，買氣出現大幅衰退，預售市場投資氛圍下降後，逐漸轉為自用當道的市場。