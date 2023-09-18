i15全系列出貨量 郭明錤：上看8,000萬台

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iPhone 15上周問世後，全球各地都傳出預購系統當機、半小時賣光的消息。陸系分析師郭明錤認為，iPhone 15 Pro Max需求如先前預期般強勁，優於去年的iPhone 14 Pro Max。目前仍維持今年iPhone 15出貨量約8,000萬部的預估。

郭明錤認為，iPhone 15 Pro需求較去年弱，主因之一可能是更多高階用戶今年轉向預購iPhone 15 Pro Max。iPhone 15 Pro Max的等待時間顯著比其他機種久，不全然是因為需求強勁造成。iPhone 15 Pro Max因量產時程較晚故目前出貨量較少，且目前生產問題較其他機型顯著嚴重。

先前中國大陸政府傳出禁用iPhone等產品，市場認為恐將衝擊iPhone 15預購量，但郭明錤卻表示，iPhone 15的預購結果其實與iPhone 14差不多，因市場預期已先行調降，故iPhone 15預購結果反而比市場擔心的要好。

郭明錤也指出，中國政府禁用iPhone的消息，恐被媒體誤導，目前中國的共產黨員、公務員與國企僱員本來就不是iPhone主要的目標客戶，而且禁用iPhone是政府單位或國企的個別行為，使得媒體報導禁用iPhone的事件實際上對iPhone在中國銷售影響並不顯著。

至於華為Mate 60系列衝擊iPhone市場，郭明錤指出，華為歸來不可能對iPhone毫無影響，但影響程度目前仍需觀察。不過，這影響不會表現在iPhone 15的中國市場預購上。會預購iPhone的人本來就是核心用戶或Apple粉絲，這些人本來就不是華為手機目前的目標客戶。根據過去經驗，某些中國購物網站的iPhone預購數字會失真，因為預購不用付訂金，故無法反映真實的預購需求。