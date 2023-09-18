歐盟依賴中國鋰電池 恐重演仰賴俄國能源悲劇

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路透社17日引述歐盟文件報導，歐盟若未採取強而有力的措施，擺脫對中國鋰離子電池和燃料電池的依賴，到2030年時，其對中國的依賴程度，可能會與過往對俄羅斯能源的依賴度如出一轍。

歐洲政治共同體（European Political Community）將於10月5日在西班牙格拉納達舉行第三屆會議，與會國共47國，包含歐盟會員國、歐盟候選國、歐洲自由貿易聯盟國家等，屆時將討論歐洲經濟安全與地緣戰略。有鑑於中國對全球經濟的影響力日漸增長，頻頻引發擔憂，屆時各國領導人將會就歐盟執委會的建議進行討論，冀減少對中依賴，並且轉向非洲及拉丁美洲國家。

根據路透社取得的文件，考量到太陽能和風能等再生能源具有間歇性，歐洲勢必需要發展儲能，方能實現其淨零碳排目標，這也就意味著歐盟對於鋰電池、燃料電池和電解槽的需求將會迅速攀升，預計未來數年將增長10至30倍。

歐盟雖在電解槽製造的中間階段和組裝階段占據主導地位，但其仍大幅依賴中國的燃料電池與鋰電池，因此，該報告預估，若歐盟未採取強而有力的措施，到2030年時，歐洲能源生態系統對中國的依賴度，恐會如同俄烏戰爭爆發前歐洲對俄羅斯能源的依賴程度。

此外，鋰電池和燃料電池並非歐盟唯一脆弱之處。該報告指出，數位技術領域恐會出現類似情況，諸如感測器、無人機、數據伺服器、儲存設備、數據傳輸網路等，數位設備的需求將在這十年中急劇攀升，歐盟在若干領域中也存在明顯弱點。

若持續依賴他國，到2030年時，歐洲工業和服務業恐會在提高生產力方面遭遇逆風，也可能阻礙農業系統現代化的發展。

歐洲政治共同體為法國總統馬克宏於2022年所發起，盼作為政治協調的新平台，其目標是在俄羅斯侵略威脅下團結歐洲國家，截至目前為止已召開兩次會議，參與國從歐洲東南部的高加索地區至西北部的冰島皆有，盼能發展歐洲國家應對挑戰的能力。