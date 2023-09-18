圓點奈米獲頒2023台北生技獎「創新技術獎」優等獎

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分子檢測產業領導廠商圓點奈米(6797)榮獲今年台北生技獎之「創新技術獎」優等，由臺北市長蔣萬安親自頒獎給圓點奈米董事長章季芸，肯定圓點奈米為台灣生技產業的創新技術與全球市場的卓越表現。

今年圓點奈米獲獎的置換式多功能生化萃取儀「Maelstrom Switch 8」，擁有觸控式操作介面易於操作之外，更將手動萃取轉為自動，提升效能的穩定性，並大大提升實務操作的效率，輕巧的小體積外型，可輕鬆擺放任何位置，輕鬆布建於全球各個實驗室。

Maelstrom Switch 8同時可分選4種細胞樣本，針對使用者需求靈活變化，確保細胞存活的高效率，該機並已取得衛生福利部第一級醫療器材許可證。更讓使用者驚豔的是，其萃取操作時間大幅縮點為傳統萃取機的五分之一，提供更精準、穩定且再現性高的數據。

圓點奈米董事長章季芸表示：「今年自動萃取機獲得台北生技獎殊榮，是對圓點奈米團隊不斷追求創新與卓越的認可，也是對公司產品的肯定。公司團隊將持續努力，為全球科學界提供更多創新的生物技術，推動生命科學研究的進步。」

除了在生物科技本業持續精進，圓點奈米對參與支持社會公益也不落人後；近年不論是在政府防疫上、各界愛心捐贈、社區服務、偏鄉教育深耕、獎助學金圓夢助學、產學合作等，在各個領域善盡社會責任，持續用行動支持並關懷社會每一個角落。