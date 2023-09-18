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華碩國際志工赴5國 助弭平數位落差

華碩文教基金會與元智大學、實踐大學、陽明交通大學、清華大學及成功大學合作，前往泰國、印度、肯亞、柬埔寨與新加坡5國傳愛。（華碩提供）
華碩文教基金會與元智大學、實踐大學、陽明交通大學、清華大學及成功大學合作，前往泰國、印度、肯亞、柬埔寨與新加坡5國傳愛。（華碩提供）

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華碩文教基金會以縮短數位落差為宗旨，推廣青年國際志工服務，鼓勵莘莘學子參與國際事務，傳遞「Sharing is caring（分享就是關心）」價值。今年再度攜手大專院校、召集6團共近60位有志青年，前往泰國、印度、肯亞、柬埔寨與新加坡，以再生電腦建構友善數位學習環境，累積超過6500名偏鄉師生受惠。

其中，前往柬埔寨的陽明交通大學團隊，與在地家扶中心合作義築服務，邀請居民以當地材料搭建可供教學、集會與休憩的數位學習新場域。成功大學團隊則首次運用華碩智慧錶，於新加坡以鼓勵步行等長青活動推展樂齡服務。深耕肯亞15年的清華大學團隊，則持續導入電腦教育課程，更首辦跨12校的一日Coding競賽，提升當地資訊教育風氣。

2023年華碩國際志工鄭雅裔分享，「這次去肯亞協助當地學校以再生電腦建置資訊教室，並培育在地老師及大學生，讓電腦知識可以傳承。透過華碩國際志工服務結合再生電腦捐贈計畫，不論是對人、環境、再生電腦都形成一股善循環，相信對世界有所助益。」

華碩文教基金會執行長魏杏娟表示，「華碩期望透過國際志工專案，培育青年學子正向影響力，跨國界不分族群協助縮短數位及城鄉落差，並結合各地區非營利組織與國、內外志工團於服務地區設立數位學習中心，以具體行動回饋社會，這不僅是一個自我成長的機會，同時也是實現世界公民的責任。

華碩持續秉持「以人為本」精神，落實數位包容計畫。自2008年以來，積極串聯綠色科技與社會人文，更長期推動並捐贈再生電腦，賦能全球數位弱勢族群，用教育翻轉生命弭平學習落差，創造一個從「共融」到「共榮」社會，型塑互助利他的共好價值。

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