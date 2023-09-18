《金融股》彰銀攜手長照機構 打造安養信託防護網

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【時報記者林資傑台北報導】彰銀(2801)近期積極響應金管會信託2.0「全方位信託」推廣計畫，與長照機構業者密切合作推展信託服務觸角，以建構信託服務網，落實ESG理念，善盡企業社會責任，盼透過信託機制提供溫暖、友愛的金融服務，並創造客戶、長照機構業者與信託業三贏局面。

為合作推廣安養信託與在地安養理念，彰銀日前攜手桃園怡德老人長照中心舉辦信託講座，透過說唱與陪伴等方式關懷長輩，並與業者交流長者老後照顧問題，分享如何運用信託建構保護傘照顧自己和家人，透過持續宣導等方式，強化長者的信託知識、了解信託運作架構。

金融詐騙案件層出不窮，彰銀為協助長者守護資產，前進社區中心廣辦說明會倡導信託觀念，同時攜手多間長照業者，透過簽立合作備忘錄方式打造信託防護網，亦可將退休養老金透過信託機制管理，定期或不定期為受益人匯付生活費及安養相關費用。

彰銀表示，將退休養老金透過信託機制管理，不僅能預先安排特定對象的照護生活，且透過專款專用方式，讓年長者不用擔心養老金遭他人覬覦或詐騙，有效達到資產保全並實現安心人生的願景。

彰銀秉持「堅實經營、服務大眾」的在地傳統精神，重視安養信託在地推廣，透過遍及全國各營業單位行員的詳細解說，實地走入安養機構與社福團體，讓各級團體、長者及家屬了解信託概念，期望讓安養信託防護網散布到社會每個角落。