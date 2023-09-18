0918群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益投顧總經理范振鴻為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.眾議院共和黨極右派準備「阻止」延長美國政府營運資金，如果美國政府10/1關閉，JOLTS職缺、非農業就業人口、CPI、PPI、零售銷售等重要數據可能不會按時公布，不確定風險上升。

2.美國汽車業大罷工！擔憂薪資通膨壓力？先擔心9-10月失業人口可能增加吧！

3.經濟數據：

9/18NAHB房屋指數

9/19新屋開工、營建許可9/21FOMC(提出新SEP、點陣圖)，首次申請失業救濟金人數，成屋銷售，德國、歐元區、美國PMI

4.本週央行會議9/21FOMC、BOE、瑞士、瑞典、挪威、土耳其、南非9/22BOJ

5.美國消息面：

(1)債券殖利率仍會影響科技股(美國政府關門？油價上漲)

(2)本週FOMC對市場應屬正面

(3)四巫日應只是短期影響

(4)美股財報9/21FDX9/28MU9/29NKE

6.日本政府修改投資法規，取消日本個人儲蓄帳戶（NISA）的股息稅及資本利得稅，鼓勵一般市民投資。這會導致日本散戶加速把儲蓄投入海外股市及基金，導致日圓長期貶值。

7.降準也無法拉抬A股！慘！

8.半導體設備的利空僅是短期！一切看美股後續動態！

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※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。