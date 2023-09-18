北京：王毅會蘇利文 共識保持高層交往事務磋商

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【中央社記者李雅雯上海18日電】中國外交部公布外長王毅會晤白宮國家安全顧問蘇利文訊息。經過多輪會晤，雙方同意繼續落實中美元首峇厘島會晤重要共識，保持雙方高層交往、舉行事務磋商。

中國外交部官網17日晚間發布王毅會晤白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）訊息，內容作出上述表示。

中國外交部指出，當地時間9月16至17日，中共中央政治局委員、中央外事辦主任、外交部長王毅在馬爾他與蘇利文舉行多輪會晤；雙方圍繞穩定、改善中美關係進行了坦誠、實質性、建設性的戰略溝通。

王毅強調，「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，美方必須恪守中美三個聯合公報，落實不支持『台獨』的承諾」、「中國的發展有著強大內生動力，遵循必然的歷史邏輯，是阻擋不了的，中國人民正當的發展權利不容剝奪」。

雙方同意，繼續落實中美兩國元首峇厘島會晤達成的重要共識，保持雙方高層交往，舉行中美亞太事務磋商、海洋事務磋商、外交政策磋商；雙方探討了進一步支持和便利兩國人員往來措施等；雙方還討論了亞太地區局勢、烏克蘭、朝鮮半島等國際和地區問題。

根據白宮發布的聲明，蘇利文在與王毅會面時，「指出台海和平穩定的重要性」，雙方承諾維持戰略溝通管道，在未來幾個月就關鍵領域實行更多高層交流與磋商。

亞太經濟合作會議（APEC）將於11月在美國舊金山舉行，外界關注中國領導人習近平、美國總統拜登（Joe Biden）有否機會在這場會議上會晤；習近平、拜登上次會晤是在去年11月印尼峇里島G20峰會場邊，當時兩人同意致力於管理美中高度緊張關係。