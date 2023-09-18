美科技股重摔 台股早盤開低百點 「這類」強勢股撐盤

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受美科技股下殺衝擊，台股18日早盤開低，盤中指數下跌逾百點，失守16,800點整數大關，指數暫報16,765點，下跌155點，權王台積電（2330）因傳出通知設備供應商延後交貨，股價下跌10元，暫報548元，在半導體、AI概念股走弱情況下，盤面強勢股由軍工類股接棒，寶一（8222）、雷虎（8033）等漲勢較為一致。

關注美股表現，道瓊工業指數下跌288點，或0.82％，收在34,618點；標普500指數下跌54點，或1.21％，收在4,450點；Nasdaq指數下跌217點，或1.56％，收在13,708點；費半指數下跌107點，或3.0％，收在3,476點。

美國最新公布8月CPI及PPI雖然稍高於市場預期，然核心CPI及PPI持續下滑，市場預期9月將暫停升息，Fed Watch利率期貨顯示2023年Fed都將不會再升息，間接表態市場預期Fed升息循環已結束。而中國刺激經濟政策連續出爐，伴隨即將進入中國金九銀十，政府及民間全力提振消費力道意圖明顯。

統一投顧指出，台股突破季線及前高16,841點後，技術面打出小W底，短線正式翻多，有望挑戰萬七，但本周市場觀望Fed利率決策會議以及美國汽車工會罷工影響，追價買盤意願稍受影響，預期本周震盪盤堅。

操作上建議汰弱留強，維持推薦趨勢題材股，如獲利貢獻度高的AI類股、網通及光通訊、低軌衛星、汽車零組件、輪胎及電動車等族群，搭配旺季備貨的消費性電子類股布局。