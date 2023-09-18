白易弘｜台股季線震盪行情

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國際情勢：

美國汽車廠勞資談判破局後，UAW 首次發動底特律三大車商上周五同時罷工，使密蘇里、俄亥俄和密西根州各一座工廠、約 12,700 名工人在上周末午夜過後即停工。如果罷工超過 4 周，恐怕會讓 2024 年一些電動車計畫推遲 3 至 6 個月，如果罷工持續 6 至 8 周，將對美國經濟帶來沉重打擊。美股四大指數上周皆反映此一罷工事件下跌超過1%，費半指數更下跌3.01%。

台股盤勢：

加權指數上周一回測半年線後拉四連紅上周五尾盤來到季線，外資轉賣為買，投信持續買超。AI族群有止穩跡象但仍無法回復漲勢，投信與ETF重倉持有個股為此波上攻季線領漲要角。本周市場資金挹注下半年業績潛力族群與投信連續買超族群，可關注八月營收成長族群個股如：IC設計股與網路通訊族群。

本週焦點個股：

合勤控(3704)：

8月營收26.21億元，月增33.27％，隨客戶開始回補庫存，及國防部標案將於第四季認列，營收與獲利預期可望呈現季增；而展望2024年，營收與獲利也均有成長轉機。

聯陽(3014)：

隨PC／NB庫存去化漸近尾聲，持續受惠相關急單及回補庫存挹注，明年整體產品線還是跟著PC／NB產業走，USB PD將是新亮點。投信近幾月連續買超，低本益比受法人青睞。聯陽過往毛利率保持在5成以上，產品競爭力強；中長期持續耕耘USB Type-C PD、HDMI 2.1 Retimer、TCON、SoC等新產品，有望成為未來營運新動能。

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。