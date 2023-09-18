微星端全線電競新品 前進東京電玩展

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2003東京電玩展（TGS 2023）今年全面恢復實體展覽，電競品牌廠微星科技（2377）也將於9月21日～24日，在日本千葉市幕張展覽館舉辦的TGS展中，以旗下全系列含括筆電、顯卡、螢幕、主板及電競周邊配件等電競新品陣容強勢進駐，提供玩家最佳電競體驗。

闊別疫情後，今年的TGS不僅恢復實體展覽、並取消入場年齡限制，讓參展商們將有更多的空間展示最新的遊戲和產品，同時也開放未滿12歲的玩家們進場參觀展覽，預計將吸引更多的家庭前來參觀。

今年的TGS VR以遊戲島為主題，下載APP後，透過電腦、VR設備及智慧手機皆可免費進場，讓無法親臨現場的玩家們透過虛擬實境技術，也能享受到這場身歷其境的遊戲盛會。

微星科技行銷副總經理程惠正表示：「身為全球電競領導品牌，MSI微星科技一直與粉絲和玩家保持密切的交流和互動，東京電玩展2023的全面回歸讓我們有機會展示最強大的產品陣容和創新技術，為玩家們帶來奢華電競的體驗。」

除了今年微星旗下Stealth系列與Mercedes-AMG Motorsport合作打造的限量版聯名筆電外，微星也端出輕薄行動商務筆電Prestige 13 Evo、全新進化的Alpha 17新品。

專為效能、效率和榮譽而設計的MSI SUPRIM系列顯示卡，使用微星最先進的TRI FROZR 3S空氣散熱系統進行冷卻，透過TORX FAN 5.0、多達10個散熱管、全新3.0波浪曲線散熱鰭片和導流鰭片，大幅提升顯示卡的散熱效能。另全新GAMING SLIM系列顯示卡則以更輕、更薄，更適合在較小機箱空間內構建遊戲配備的玩家量身訂製，適合創作專業人士、電競選手、直播主及創作者等用戶。

此外，微星也端出具170Hz刷新率及1ms GTG反應時間的電競螢幕新品MAG 275CQRF-QD，其透過動態奈米顆粒層並採用QD Premium Color，以量子點技術和高色彩模式帶來電競顯示器的最高標準。另擁有4K UHD高畫質及144Hz刷新率的MAG 274UPF、具170Hz超高刷新率及1ms反應的G274QRFW等兩款電競螢幕也同步亮相。

其它還有MSI SPAITUM M570 PRO PCIe 5.0 NVMe M.2 FROZR固態硬碟、MAG CORELIQUID E Series水冷散熱器、B760M PROJECT ZERO背面連接主機板，與MPG GUNGNIR 300 系列機殼，能支援AIO水冷散熱器的雙360mm散熱器或最多12個120mm風扇、提供優異散熱性能，並擁有多項專利設計，包括無需工具的全向顯示卡支架、可旋轉90度，以容納NVIDIA GeForce RTX 40系列顯示卡等。