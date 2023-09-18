2023雲林國際農業機械展 寰宏秀無人機專用肥料與農用資材盛宴

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農業界年度最大盛事「2023雲林國際農業機械暨資材展」即將在 本月23日(六)至25日(一)在雲林虎尾高鐵特定區展出，每年都參與盛會的寰宏農業科技股份有限公司，今年在I區攤位01-06(大會主舞台前方大榕樹旁)大規模展出，現場更提供多款具話題性的農用無人植保機與多項獨家販售農用資材，針對特定資材更是首次釋出獨家優惠專案，如明星商品「爽肥」、今年8月剛上市的品質型肥料「穩肥」，以及全台獨家代理銷售的「花王無人機專用展著劑」，也同步祭出年度大優惠，現場滿五千元即可享九折優惠，折扣後滿五千再加碼送爽肥福袋組。

雲林農機展展出期間，凡於寰宏農業科技攤位指名購買農資材「爽肥」、「穩肥」或「花王無人機展著劑」，現場滿五千元即可享九折優惠，折扣後滿五千再加碼送爽肥福袋組！內容物包含專為農機展特製的爽肥背袋、營養劑、特製茶水分離杯以及花王無人機展著劑500毫升體驗瓶，數量有限送完為止。

現場下訂購買一棧版肥料的客戶，不但享有九折優惠並獲贈加碼爽肥福袋組以外，還可以免費享有宅配到府服務。

花王無人機展著劑 農藥減量的利器

寰宏農業科技獨家代理銷售的花王無人機展著劑，是市面上唯一敢大聲標榜可以達到農藥減量的展著劑，上市以來口碑好評不斷，如要達到高展著、抗蒸散、防飄移之效果，建議用量可以稀釋500~1000倍使用，部分客戶親身使用後表示稀釋1000倍使用效果仍相當明顯；若要達到減省農藥50%~70%，建議可以稀釋50倍以達到最佳效果，花王無人機展著劑KAO ADJUVANT A-200原售價5,000元/桶(5L)，雲林農機展限時限量9折價4,500元。

無人機專用肥料「穩肥」 「爽肥」 突破傳統肥料選擇

今年8月新上市的無人機專用緩效肥「穩肥」，是一款特別針對無人機開發的品質型肥料，內含高利用率的緩效氮30、磷1、鉀17，提供植物蛋白質中胺基酸及葉綠素的主要生長成份，可調節植物細胞內外水分平衡，提高作物抗病性及抗逆境能力，同時可增強稻米的穀粒飽滿度，改善蔬菜風味，整體提高作物營養價值。

而明星商品「爽肥」，是一款高效能UHA腐植酸融合製程的新型粒狀肥，可改善土壤活性、肥力與持水能力，提高土讓中的養分及水分利用率，連續緩慢且穩定的釋放肥份50天；兩款無人機專用緩效肥用量相同，建議用量一分地5.5至7.5公斤，一包15公斤可以使用兩分地，同步適用點肥機(側條施肥機)。

除了農資材好康大利多外，寰宏農業科技更在農機展特別開設資材營養劑「淘寶專區」，現場展示多款全新未開封的營養液及有機資材供民眾撿便宜，歡迎有興趣的民眾蒞臨前往參觀選購。