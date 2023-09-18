9／18本周國內外財經焦點》超級央行周來襲

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本周「超級央行周」來襲，G20半數央行都將舉行會議，包括美國聯準會（Fed）、英國央行、瑞士央行、日本央行、台灣央行均於本周集體登場，尤其集中在9/20上午9點至9/22上午9點的黃金48小時，堪稱「超級央行周」的關鍵2日，其中最受國際關注的Fed也將在美東時間20日下午2點公布利率決策。

美國聯準會（Fed）預定9月19～20日召開利率決策會議，路透訪調經濟學家後預測，Fed官員9月例會將維持利率不變，且可能要等到明年第二季之後才可能轉向降息。

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國際投行高盛最新報告指出，美國聯準會（Fed）11月例會不太可能調升利率，且本周會議可能上修美國經濟成長預測。市場普遍預期Fed的9月利率政策將按兵不動，高盛更認為美國此次升息循環已結束。

日本央行總裁植田和男接受日媒專訪，表示只要確信物價和薪資持續回升而擺脫通縮，貨幣政策就有「不同選擇」，當中包括解除負利率政策。日經新聞報導，央行內部認為12月解除負利率仍為時尚早。因為政府積極採取各項措施會令日圓維持弱勢，而解除負利率則刺激日圓轉強，所以很難在12月做此重大決定。外界認為央行明年1月決定解除負利率比較可行，而實際執行時間可能延後至2月。

中央銀行21日將舉行第三季理監事會，如無意外央行將維持政策利率「連二凍」，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率將維持在1.875％、2.25％和4.125％。

本周國內重要數據公布還包括最新無薪假統計、8月失業率、外銷訂單、M1B及M2年增率、工業生產、批發零售餐飲營業額統計。此外，包括台積電、聯電、緯創、日月光、鴻海、陽明海運、台新金等也將舉辦法說會。

中國人民銀行將公布9月1/5年期LPR續作決議，歐元區、日本將公布8月CPI資料。其他活動還有杭州亞運會開幕，第八屆華為全聯接大會將舉辦等。

本周其他重要財經大事請見工商時報財經行事曆。