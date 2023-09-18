國際淨灘日 森崴帶領企業界為地球海洋「淨」一份心力

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森崴能源長期關注海洋塑膠汙染議題，響應美國海洋保育協會(TOC)發起每年9月第三個周末為國際淨灘日，16日在胡惠森總經理率領下、攜手富威電力、固緯電子參與志工，一同前往森崴能源認養的東北角海岸線淨灘，大家「捲起您的衣袖，為地球海洋淨一份心力」。

森崴能源總經理胡惠森指出，日本8月24日起排放含氚的福島核廢水，在國際上引發軒然大波，相較於目前全球每年有上千萬噸塑膠垃圾丟入大海，危及海洋生物及人類的生存，台灣民眾更該擔心海洋垃圾汙染對水產食安與生態的影響。16日國際淨灘日，森崴號召志工、民眾同步前往海洋、溪流、湖泊等水域淨灘，結合更多愛地球人士共同保護海洋與生態。

以海洋垃圾「撿一斤、減一斤」使命目標，森崴能源積極推動淨灘、減塑、認養海岸線，去年8月向新北市府登記認養東北角海岸線石門尖子鹿站，今年6月5日「世界環境日」，配合全球主題「塑戰速決」提醒大眾對塑料汙染採取行動，特別與美國類比晶片大廠德州儀器(TI)員工攜手在桃園海岸淨灘，一起守護地球。

除了淨灘、減塑，森崴能源也重視維護工作環境的「綠化、減碳」，推動綠色辦公室、公文數位化，在辦公室內種植200多株綠色植栽，利用天然的植物空氣清淨、保濕、防乾，重視員工身心，提供飛輪腳踏車、午休後平甩功運動，及免費的瑜珈、羽球社團，期使辦公室綠化和員工健康符合ESG的綠色淨零環境。

用心落實「保護地球、永續發展、綠能減碳、潔淨能源」信念，去年森崴能源榮獲「TCSA台灣企業永續獎」能源產業第二類的「白金獎」最高殊榮，今年再獲得新北市環保局頒贈海岸認養感謝狀，及中華民國有機生活環境教育推廣協會頒發「綠色企業環保標章」，森崴持續以實際行動傳達環保愛地球的理念。