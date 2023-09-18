百貨週年慶全面開戰高島蓄勢待發 超狂優惠好禮等你拿

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在各家百貨週年慶活動開跑之際，TAKASHIMA高島早已蓄勢待發，不但推出一系列超狂回饋好禮，同時也邀請到『啦啦隊女神－舒子晨』出席台中大遠百櫃位擔任一日店長，要與現場民眾互動同樂，炒熱現場氣氛吸引刺激買氣。

高島週年慶全館享多項優惠好禮

即日起至11月30日，至TAKASHIMA高島門市，全館消費滿3000元即送500元購物金，購買許光漢與陳嘉樺Ella代言的AI按摩椅(A-1310A)就送萬元律動機，登錄五年皮革保固，還可月月抽日本雙人來回機票，高島就是要你身心靈都能FUN輕鬆！

高島還針對多款熱銷商品特別祭出限時組合優惠，像是旅行必備的「揉睡按摩枕」、運動後使用的「冰熱按摩槍」，還有解放雙腳奔波疲勞的「六星級時尚護足機」等，活動期間2件組合超殺價只要$9,999。

台中大遠百一日店長限定活動

10月1日活動當天前往高島門市櫃位體驗按摩椅，就送官方專屬設計不織布提袋與口罩乙組，現場完成指定任務，還可參加抽獎活動，千元舒壓小物等你帶回家，最重要的是還能獲得和女神店長合影的機會，各位粉絲千萬別錯過！

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