《金融》鎖定龍頭ETF 00921配息0.4元 21日除息

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者任珮云台北報導】近期台股市場波動度加劇，個股投資掌握不易，各產業的龍頭股相對在這波修正中表現抗跌，國內首檔集合各產業龍頭的兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(00921)今天公告每單位配息金額0.4元，將在9/21除息，最後買進日為9/20。

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(00921)第二階段收益分配，每單位配息金額0.40元，更勝今年6月第一次配息0.37元。第一次除息後已在9/6完成填息，同期間台股加權指數下跌2.4%，以市值型ETF來說，能在台股逆風時期完成填息實屬不易。00921遇到股市修正階段，仍有表現較佳的產業，配置各產業的龍頭股，表現更勝整體產業，是6月配息後快速填息的主要原因。

今年台股類股輪動，科技、傳產各產業紛紛領軍推升台股，以證交所產業分類中，表現較好的前五大分別是電腦及週邊設備業+88.9%、資訊服務業+42.7%、電子零組件業+34.9%、電機機械業+34.6%、汽車工業+29.6%，均優於台股加權股價指數的+21.1%，而下半年主要權值股進入整理，特定產業表現難以預估，而各產業輪動勝大盤者大有所在。

兆豐龍頭等權重ETF(00921)研究團隊表示，00921在台股所有產業中各選取一檔龍頭類股配置，且為等權重配置，因此在產業輪動過程當中相對可均等受惠。統計今年以來特選臺灣產業龍頭存股等權重指數報酬率為+24.5%，相對於台股加權股價指數+21.1%及臺灣50指數+18.0%，發揮產業龍頭股的投資價值。將時間拉長，龍頭股亦有較佳發揮，2017年至2023年特選臺灣產業龍頭存股等權重指數表現相對勝過台股加權股價指數報酬率，讓投資人獲取股息外，也有機會創造資本利得。00921投資台股龍頭產業，定期調回等權重比例，提供更具投資效率的資產配置。