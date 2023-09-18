回檔修正 台指期早盤下挫百點

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台指期18日湧現調節賣壓，早盤開低跳水147點，低點來到16734點，指數下殺壓力沉重，目前暫報16779點，下跌125點，成交口數約2.6萬口。

美國全美汽車工會正式啟動罷工，通用、福特、斯特蘭蒂斯三大車廠的三間工廠約有13000名工人響應，約佔三大車廠員工的9％。美國政府撥款將於9月30日到期，眾議院本週二將結束休會，眾議院共和黨員主張民主黨應遵守先前調整債務上限時做出的縮減預算承諾，若未能達成協議，10月1日起美國政府將被迫關門。

第一金投顧分析，受到路透社報導台積電因市場需求不佳，恐放緩延後先進製程 EUV 資本支出計畫，拖累費半指數週五大跌3.01％，台股半導體設備類股股價表現承壓。整體來看，指數本日將在季線攻防，若能順利守穩，類股輪漲偏多操作建議不便，然則不排 除再次回測半年線支撐，維持區間震盪盤勢。

關注其他期貨商品交易情況，半導體30期貨下跌18點，盤中報價4369點；航運期貨維持平盤145點；國外指數部分，東證期貨下跌21點，來到2388點；美國道瓊期貨下跌321點，指數暫報34980點；美國那斯達克100期貨下跌305點，成交價15414點；英國富時100期貨下跌17點，報價7764點。