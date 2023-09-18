《電機股》外資連5賣 大同回測半年線

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者任珮云台北報導】大同(2371)股價近5個交易日遭外資連續賣超，股價也回跌測半年線支撐。

大同公司、福華電子、歐洲能源交易所（European Energy Exchage, EEX）與德意志交易所，上周聯袂拜會台灣證券交易所總經理簡立忠及台灣碳權交易所總經理田建中，就歐洲碳權的發展及交易制度，與台灣未來碳權發展的方向，交換意見及探討未來可能的合作。

歐洲能源交易所亞洲區總裁Ray Ang Zhi Ru表示，EEX在全球多個國家有許多的當地企業合作，在台灣也會尋找有新能源專業經驗的企業，一起合作爭取「淨零碳排」商機。EEX非常高興與大同這樣兼具電力系統及綠電解決方案的全方位能源服務公司結盟，期待未來更密切的合作。

大同公司沈柏延總經理表示，台灣再生能源發展多年，具備足夠的能量技術輸出，大同擁有60年豐富的機電實績與經驗，集團內亦具足相關資源，將走出台灣滿足東南亞綠電龐大需求，未來在面對CBAM的國際規範，台灣廠商出口歐盟需要碳權證明，大同亦將扮演相當重要的角色。

因應全球氣候變遷，鑑於目前全球碳市場最成功的典範是歐洲碳排放交易體系，今年歐盟通過開始實施邊境碳價調節機制（CBAM），大同本月13日與歐陸最著名的能源與碳交易平台歐洲能源交易所，簽署戰略合作備忘錄（MOU），EEX將在淨零碳排的全球議題，和大同集團進行資訊共用、企業服務、共同活動與協同推廣等四大方向進行合作。