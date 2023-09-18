《商情》期金上漲；BDI漲近4個月高點；原油周線連3紅；期貨跌逾1%

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時報-商情早報

1.美元走軟，上周五紐約期金上漲。

2.LME:09/15期銅收8405.50美元/公噸，跌12.00美元。

3.NYMEX:10月輕質原油漲0.61美元，每桶為90.77美元。

4.西德州原油上漲0.70美元，每桶為90.83美元。

5.09/15BDI運費指數為1381.00。

6.SICOM:天然橡膠10月期貨RSS3上漲2.50美分。

7.NYCE:10月棉花跌1.08美分，每磅為85.39美分。

8.CBOT:10月黃豆粉跌8.30美元，每公噸為393.60美元。

9.09/15TRJ-CRB下跌0.68，為289.61。

10.SGX:62%鐵礦石報每公噸123.37美元，漲1.39美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美元走軟，上周五紐約期金上漲；因美國9月消費者信心指數連兩個月下滑，使美元走軟0.2%，讓以美元計價的黃金對消費者更具吸引力，以及美國聯合汽車工人工會(UAW)罷工，為美國數十年來最激烈的罷工，令金價上漲；上周五(9/15)收盤報價，12月黃金漲13.40美元，報每盎司1946.20美元；12月白銀漲0.40美元；10月白金漲18.40美元；12月鈀金跌2.10美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-庫存增加，期銅跌近0.2%；因倫敦金屬交易所(LME)註冊倉庫中的銅庫存在7月至9月期間急劇增長，達到自2022年10月以來的最高水平，致倫敦(LME)銅價下跌，但由於最大消費國中國，加大了對其經濟復甦的刺激政策支持，使得工業數據出現企穩跡象，則限制了銅價跌幅。終場上周五指標期銅下跌12美元；期錫下跌192美元；期鎳下跌419美元；期鋅下跌49.5美元；期鋁下跌34.5美元；期鉛上漲16美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-上周五國際原油期貨續攀10個月新高，周線連3紅，受供應緊張及對中國需求樂觀的預期提振，沙、俄兩國供應削減聯合行動延至年底，及美國鑽探原油同比減少近20%，供油增長受限；另外，中國工業產出和零售銷售數據優於預期，支撐歐美原油期價揚升，其中美國NYMEX-10月輕質原油期貨漲0.61美元，報90.77美元/桶；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨上漲0.23美元，報93.93美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-出貨不減，上周五BDI指數漲近4個月高點；因太平洋區主要礦商出貨不減，加上油價收揚的支撐，令海岬型船運價增加近750美元，此外有船公司指出，前往蘇伊士以東的船隻數量較少，可能會進一步刺激行情，終場波羅的海乾散貨BDI指數上漲近4個月以來高點；其中最新報價BDI指數上漲41點，收1381點，漲幅3.1%；BCI指數上漲90點，收1602點，漲幅6%；BPI指數上漲14點，收作1656點，漲幅0.9%；BSI指數上漲25點，收作1221點，漲幅2.1%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-樂觀情緒支撐，上周五大阪期膠連2揚；因中國實施刺激措施帶動了流動資金和小微企業貸款利率進一步下降，加上有分析師指出，由於當前膠價具有吸引力，幾家主要生產商在上海國際能源交易中心進行了出售，連帶支撐主要貿易夥伴日本，令大阪期膠收盤呈現連續2個交易日上漲趨勢；其中大阪交易所OSE橡膠2月期貨漲0.9%，報每公斤236.0日圓；新加坡交易所SICOM橡膠10月期貨漲0.4%，報每公斤143.80美分；上海交易所SHFE橡膠1月期貨漲0.1%，收於每噸14455元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-上周五芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆期貨在連兩日上漲，引發獲利了結而下跌，且月度壓榨報告顯示8月份美國加工廠處理的大豆數量遠低於預期；玉米期貨跟隨大豆走低，因受到歐洲作物狀況改善，和美國收成加速致供應增加的壓力；小麥從前一日跌勢中反彈，因對黑海糧倉地區發貨的擔憂，以及澳洲和阿根廷近期乾旱天氣導致收成下降，終場9月小麥漲36.75美分，9月玉米漲13.75美分，9月大豆跌3.5美分，9月黃豆油跌1.05美分， 9月黃豆粉跌8.3美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-美股下跌，上周五ICE棉花期貨跌逾1%；因股市下跌與中國需求疲軟，引發市場擔憂，打壓期棉價格，加上美國聯合汽車工人工會(UAW)罷工，為美國數十年來最激烈的罷工，令期棉回落；終場ICE美國交易所2號棉花12月棉跌1.55%，報每磅86.44美分；中國鄭州商品期貨11月期棉結算漲0.52%，收報每公噸17365人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-中國刺激措施，新交所鐵礦石創3個月來最大單周漲幅；因中國央行表示，今年將第二次削減銀行必須持有的現金儲備量，以增加流動性，這是一系列刺激措施中的最新措施，其中包括支持陷入困境的房地產行業，提振新交所鐵礦石期貨價格創下3個月以來的最大單周漲幅。終場上周五新加坡交易所58%鐵礦石近月持平，報每噸107.58美元；62%鐵礦石近月漲1.14%，報每噸123.37美元。(呂方維整理)(商品行情網)