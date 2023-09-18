打造強大產品陣容 英特爾FPGA產品再添新兵

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為滿足客戶不斷增長的需求，英特爾近日宣布將進一步擴大英特爾Agilex FPGA產品系列的陣容，並擴展可程式化解決方案事業部（PSG）的產品供應範圍，滿足日益增長的客制化工作負載，及增強的AI功能需求。英特爾PGS事業單位的收益連續第3季創下歷史新高，將為未來重要成長方向。

英特爾逐步加強對於FPGA產品組合的投資力道。2023年英特爾已推出11款FPGA新產品，另外還有4款等待推出，該應用所推出的新產品數量，超出英特爾歷年來發布的FPGA產品總數。而回顧英特爾2023年第2季度財報所揭露之數據，PGS（可程式解決方案）事業單位的收益年增率達35％，並連續3季寫歷史新高。

英特爾Agilex產品陣容，堅守該公司期望利用FPGA，來滿足各層級可程式化邏輯需求的承諾，包括不斷改進FPGA功能以幫助開發人員更快架構解決方案。與此同時，英特爾亦正式發布了Open FPGA Stack（OFS）的開源版本、首個基於英特爾F2000X基礎設施處理器（IPU）平台的生產適配器，以及全新Nios V處理器。

FPGA在英特爾的產品系列中發揮著重要作用，提供靈活、客制化的平台功能，以滿足各式應用嚴苛的需求；並充分利用晶片、IP和軟體等層面的強大AI能力，幫助客戶從雲端到邊緣的各類挑戰。