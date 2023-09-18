進口蛋爭議 鄭文燦：已啟動聯合稽查並鎖定3用途

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進口蛋爭議不斷，行政院17日證實，農業部長陳吉仲曾口頭向行政院長陳建仁請辭，但獲慰留。行政院副院長鄭文燦18日對此表示，陳揆認為陳吉仲有相當大的責任需要把問題先說清楚。此外，鄭文燦也透露，目前農業部及食藥署已啟動聯合稽查，鎖定三用途，確保每個進口雞蛋流向，讓所有的消費者能夠安心。

鄭文燦18日視察桃園市八德區大湳森林公園，媒體問及陳吉仲是否曾經口頭或書面請辭？時間為何？陳建仁未准辭但在野黨認為應該為雞蛋爭議下台負責，副院長認為陳吉仲能重獲民眾信任嗎？在進口蛋爭議釐清後再請辭有可能嗎？另外怎麼看前行政院長蘇貞昌說陳吉仲被放話請辭是黨內怕雞蛋爭議燒到新系並波及賴清德？

鄭文燦說，陳院長認為目前有關進口雞蛋說明，陳吉仲還是有相當大的權責，需要把問題說清楚。目前由農業部以及食藥署啟動聯合稽查，每一個經銷商包括洗選中心，都是可以稽查的，農業部也把資料準備好交給各地方政府以及食藥署，確保進口雞蛋的每一個流向。

鄭文燦說，目前大致上有三個部分，第一個部分是在3月到5月之間，主要是做殼蛋，最近有三個廠商也有做殼蛋；另外還有加工業者，做加工蛋或是液蛋等其他的食品使用；那第三部分是庫存。這三個部分的數量都是可以稽查的，希望能夠透過稽查，讓所有的消費者能夠安心。

鄭文燦說，目前進口雞蛋的檢驗程序，在海關會由農業部的防檢局，以及食藥署分別進行防疫檢查，以及衛生安全的檢查，必須合格才能夠放行，那目前市面上的稽查，主要是以安全期限等為主，希望透過這個稽查可以讓國人放心。

對於行政院要追查蛋流向的具體措施，鄭文燦再強調，進口蛋有三個使用的分配，第一個是上市的殼蛋，第二個是庫存，第三是交給加工業者，大概有50幾個單位都有資料可以查核，那農業部也提供給食藥署，同時提供給地方政府，都可以這個稽查流向。

至於說總進口數量，鄭文燦說，3月到7月大概是逾1億4,000多顆，約是台灣使用雞蛋的6天多數量，那庫存大概是3,000萬顆，大概一天半的使用量。這樣的數量，那如果合理調配的話，一方面可以滿足所需，二方面也可以讓蛋價平穩。