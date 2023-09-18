《電週邊》明基佳世達集團董事長陳其宏 獲APEA「卓越企業領袖獎」

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【時報記者任珮云台北報導】亞洲企業商會公布亞太傑出企業獎Asia Pacific Enterprise Awards(以下簡稱APEA)，明基佳世達集團董事長陳其宏獲頒「卓越企業領袖獎」，肯定佳世達(2352)建立大艦隊平台的互惠雙贏合作模式，帶領佳世達及大艦隊成員價值轉型，跨入醫療、網通和AIoT智慧解決方案有成，發揮產業影響力。

APEA「卓越企業領袖獎」為表彰亞洲各地表現出色之商業領袖，在公司經營、發展中表現卓越，本屆台灣區共有150家企業參與評選，期望促進亞洲經濟永續、產業創新之發展。

明基佳世達集團以大艦隊合作模式，互惠雙贏的思維為核心，集結各界隱形冠軍，從資訊科技產業跨足醫療、AIoT人工智慧物聯網解決方案及網通事業，較2013年營收增加一倍、獲利增加三倍，並完成第一階段轉型「2022年高附加價值事業營收過半」，朝第二階段「2027年高附加價值事業獲利過半」邁進，展現顯著且具韌性的價值轉型。

陳其宏董事長相信「凡意志力所到之處，必能找到一條路走」，自2014年接任佳世達總經理以來便擘劃轉型目標，透過併購投資的方式建立大艦隊平台，強調互惠雙贏，吸引各界隱形冠軍加入佳世達大艦隊共創雙贏，以不到十年的時間便開拓三項高附加價值新事業，並分別達到200-300億元的產業規模，具備開創新局的企業家精神，榮獲「卓越企業領袖獎」肯定。

在陳其宏董事長領導下，明基佳世達集團積極實踐永續經營，已訂定2030年供應鏈減碳20%、2040年100%使用再生能源、2050年淨零排放之目標，未來更將加速創新，提供對環境更友善的產品，積極攜手大艦隊與供應商夥伴，齊力減碳，朝向「共創共好、永續抵佳」的目標邁進。

明基佳世達集團旗下友通資訊，為全球嵌入式運算領導廠商，本次亦以價值創造、人才培育等多面向表現，獲得APEA卓越企業管理獎，持續追求創新卓越，致力成為企業OT(營運技術)智能化最佳夥伴，為客戶創造最大價值。