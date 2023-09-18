緯創旗下雲端數育平台 推進企業助數型

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代工大廠緯創（3231）集團旗下緯育TibaMe，聚焦於以雲端教育即服務的學習模式，協助企業共同培養未來所需人才，其中專注於B2B培訓的「緯育TibaMe for Business」，因應生成式AI帶來企業人才需求的變化，提供一站式學習與人才發展解決方案，幫助企業、人才、產業創造三方共好。

緯育TibaMe for Business於近期舉辦的人資專場「人資練功坊」共學交流中，邀請到國內TFT光電產業沖壓零組件一線大廠州巧科技文化暨人才發展室專案經理楊雅婷，與企業人資夥伴分享數位傳承三部曲的推動，包括如何以一堂課為起點，推動企業內部學習與傳承文化、評估到導入雲端學習平台的心路歷程，以及混成式培訓實施的挑戰與突破。

州巧自2021年開始打造數位環境，從線上讀書會、線上月會的進行，養成同仁線上學習意識。 2022年則展開實體課程轉線上的評估與設計，打造「微課設計師課程」魔幻旅程，找出具有學習熱忱、想提升自我能力的內部同仁，再透過緯育TibaMe for Business的講師培訓課程，成為公司數位課程的種子教師，在內部引起教學相長風潮，讓知識傳承成為企業日常。

州巧也於今年起，正式將整合訓練管理申請、簽到、考試與課後問卷統計、紀錄、線上課程、行動學習管理等功能的緯育TibaMe for Business雲端學習平台，正式導入內部，為州巧能持續拓展人才培訓的範疇。

平台導入的初期，州巧在內部舉辦平台說明會，以遊戲闖關的設計讓同仁認識平台。接續將通識課程上架，結合主題式學習策展、線上與實體的混成式學習體驗，持續推動線上課程學習。未來，將結合平台的分析數據、獎勵機制及職能地圖，將晉升、輪調機制整體串連，讓員工養成自主學習的習慣。

緯育TibaMe副總經理黃永鑫表示，「未來不是AI取代人，而是會用AI的人取代你」。多元學習已成為提升職場競爭力和創新能力必要條件，在變動商業環境中，企業高度仰賴數據運營、敏捷溝通與數位協作來幫助員工建立良好人際關係，彈性適應變化、管理內在壓力和因應外在變動，是企業人才發展核心關鍵。

緯育TibaMe for Business預計於9～12月持續舉辦｢人資練功坊-菁英人才管理｣系列活動，邀請林娟、王怡淳、彭智彬等多位人才培訓專家分享，主題包括混成式學習、組織策略管理、未來接班人等，期能與更多企業人資夥伴共學交流（https：／／reurl.cc／E18Gmm）。