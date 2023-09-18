「訂閱式消費」時代來臨 21st FinTech攜手華碩推出「筆電訂閱方案」

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「訂閱式消費」時代來臨！PChome網路家庭（8044-tw）旗下金融科技公司21st FinTech（廿一世紀數位科技），繼去年首度推出台灣市場「iPhone訂閱方案」後．18日宣布攜手全球科技領導品牌－華碩，全新推出全台獨家的「華碩筆電訂閱方案」。

後疫情時代加速各類訂閱服務的發展，根據全球調研機構Juniper Research調查指出，2022年全球「訂閱經濟」市場價值將高達2,750億美元；GO SURVEY的市調也發現，以「擁有商品」為主的訂閱模式，可說是成長快速、指日可待的趨勢，諸如：汽機車、化妝品、飲食等日用品，都可以被訂閱，萬物皆可訂閱的新時代儼然來臨。

21st FinTech瞄準新世代消費族群緊追潮流，並崇尚靈活彈性的消費模式，看好訂閱商機將持續蓬勃發酵，今年再度跨界攜手華碩推出「華碩筆電訂閱方案」，具備「年年換新機」、「低月付款」、「免預繳免押金」、「專屬保障」、「回收承諾」五大特色。

廿一世紀數位科技總經理周厚宇指出，21st FinTech致力提供商家與消費者更創新、便捷的金融科技產品，展望未來，除了持續擴展產品訂閱選擇的多樣性，並針對不同產品屬性規劃更符合消費者期待的整合型訂閱服務，以滿足新世代消費者求新、求快、求變的購物需求，同時期望結盟更多策略合作夥伴，一同打造更多元的訂閱消費應用場景，極大化產品和服務的價值。

搶攻講求專業的電競高手、電玩直播主等金字塔頂端客群，追求年年都用最新機款、搭載最強效能的電競筆電，華碩首波推出售價59,999~149,999元的頂規機款開放訂閱，包括提供精巧強悍的ROG Flow Z13、具備頂尖戰力的ROG Strix SCAR 18，及全球首款4K雙螢幕電競筆電ROG Zephyrus Duo 16，消費者選擇訂閱方案，線上申請並完成審核，訂閱商品將配送到府，免預繳、免押金，最低月付2,999元起。

一年訂閱期滿後可依需求決定「再訂閱｜舊機回收」、「再訂閱｜舊機買斷」、「舊機延長訂閱 一年後舊機免回收」、「結束訂閱 舊機回收」或「結束訂閱. 舊機買斷」共五種0利率0手續費方案。