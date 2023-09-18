Epson推出全新投影機遠端管理工具

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Epson持續研發優異的軟體完善用戶的使用體驗，推出投影機遠端管理工具（Epson Projector Management Connected），一項能夠透過網頁瀏覽器達成遠端查看多台投影機的服務系統，讓使用單位方便管理與掌握設備資訊，適用於管理者、採購者或是設備維修者。

Epson表示，此工具操作簡易便利，使用戶可以快速上手操作，透過網頁頁面即可查看投影機狀態，能夠顯示、通知、控管以及管理多台投影機。顯示方面，用戶可以使用網頁瀏覽器查看投影機的基本資訊，頁面會詳細列出每個裝置的IP地址、序號和韌體版本等基本資訊，並且可以自由建立投影機群組，同時檢查群組中所有投影機的狀態，輕鬆針對不同場域的多台投影機同時進行管理。通知功能方面，Epson投影機遠端管理工具具備高即時性，若投影機有異常狀況發生，系統立即發送電子郵件通知設備狀況，用戶可自行選擇是否要收到錯誤警告的電子郵件通知。控制方面能夠滿足用戶遠端控制投影機的需求，透過網路頁面即可開啟、關閉投影機電源以及遠端將畫面暫時關閉，更能夠進行訊號輸入的切換。最後在管理方面，Epson投影機遠端管理工具可以同時管理多台投影機，這個功能能夠讓多個使用者可以透過不同裝置瀏覽同一台投影機。