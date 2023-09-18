美商務部副部長訪台 唐鳳曝會談到「1議題」

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對於美國商務部副部長兼國家標準與技術研究院（NIST）院長羅卡西奧（Laurie E.Locascio）將於今（18）拜訪數位部，外界好奇討論議題，數位部長唐鳳表示，隱私強化技術將會是其中之一。

羅卡西奧，18日起訪台三天，成為美國商務部史上最高層級訪台官員，此行將拜會總統府、數位部、國科會和經濟部，並與數位部就資安進一步洽談合作。據悉，羅卡西奧將在18日下午拜訪數位部，數位部會後也將發布新聞稿說明。

對於和羅卡西奧會面要談甚麼？唐鳳18日出席「隱私強化X多元創新」隱私強化技術應用趨勢研討會受訪時僅表示，數位部持續跟NIST有合作，並提到政次闕和鳴訪美的時候，也有跟NIST取得很多技術上面的直接對談，剛好隱私強化技術也是其中一個對談的重點。

唐鳳說，隱私強化技術從個人的角度來看是一個隱私的保護，但是就資料運算的角度來看，它也是一種資安技術，可以確保當你蒐集過來的都是非個資數據，也都有加密，那就算被駭進去，駭客也沒有辦法拿這些資料做什麼，跟個資直接集中、駭客打進來就什麼都看到了是完全不一樣的，所以隱私強化技術是有兩用的，在積極方面強化我們的隱私，在防守方面也是一種資安技術。

唐鳳說，像這樣子的工作，就是數位部跟NIST可以持續討論的。

闕河鳴今年4月曾率團赴美，參加全球最大且最重要資安會議RSA，當時就與NIST進行首次雙邊會談，交流美國資安標準制定與資安防護機制等發展，並觸及國防採購資安標準，討論台灣企業如何採用美國關鍵國防供應鏈標準，這次羅卡西奧訪台，也被解讀為「回訪」。