迎北美與南亞高速寬頻商機 法人推薦這檔

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中磊（5388 TT）

北美與南亞客戶帶動出貨成長

結論：

南亞國家進行寬頻網路建設，北美需求帶動5G FWA與PON的CPE需求向上，23Q4營收將顯著回溫，並成為2024年營收成長主要動能。

2023年營運概況：

2023年，雖然新興市場對PON需求旺盛，但因歐、美多國央行升息對抗通膨，終端需求放緩，服務供應商對PON、Cable Modem與WiFi Repeater等…網通CPE產品進行庫存調整，預期歐洲客戶庫存調整在23Q3結束，5G FWA、PON與OTT STB將於23Q4量產出貨，帶動營收回溫。

北美及南亞需求為23Q4及2024年營運增長動能：

展望4Q23，北美5G FWA CPE需求維持於高檔，搶進大型電信商供應鏈帶動出貨成長動能，此外，印度推進建設寬頻網路基礎建設，光纖網路需求維持於高檔，帶動PON出貨上揚，受到北美及印度需求成長帶動，4Q23營運可望持續增長。

展望2024年，企業級網通設備需求已在23H2進行修正，因較晚進行庫存調整，以及企業需求疲弱，預期企業網通設備營收持平；南亞國家推動寬頻網路建設，採取光纖與5G並進的模式進行，由於14億人口基數龐大，家戶網通需求快速成長，南亞國家需求將成為CPE出貨成長最大動能，2024年營用動能續強。