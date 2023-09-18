《國際經濟》美股閃瞎華爾街大咖 最大風險還是「它」

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】今年來華爾街股市表現好到令一大票分析師、策略師和操盤手跌破眼鏡，他們坦承自己看走了眼，並相繼調升對年底時標普500指數的預測。

隨著今年美股看回不回、一路挺升，許多華爾街策略師被迫上修預測，美國銀行的Savita Subramanian、高盛的David Kostin和花旗的Scott Chronert在近幾個月來都調升對2023年的美股預測，以跟上今年以來逼近16%的漲幅。

有「美股大淡友」之稱的Piper Sandler & Co首席投資策略師Michael Kantrowitz和法國巴黎銀行美國股票與衍生品策略組主管Greg Boutle曾分別預測標普500指數在今年底跌至3,225點和3,400點，是空方陣營中最悲觀的預測，但近幾個月來，他們已經不得不調升預測。

法國興業銀行策略師Manish Kabra上周將標普500指數到年底時的預測從4,300點提高到4,750點，比他最初預估以3,800點封關整整高出了25%。

華爾街知名空頭、摩根士丹利美股首席策略師Mike Wilson在7月時承認自己悲觀得太久，也低估美股漲勢，但他對於企業獲利能力仍然抱持謹慎的態度，也仍然認為今年美股將以下跌逾10%收尾。

50 Park Investments創辦人Adam Sarhan表示，群體心理是驅動策略師這麼做的主要原因。今年很長一段時間，許多策略師都犯了錯誤，他們不得不調整預測以跟上股市表現。

儘管策略師們大致放棄了對2023年的預測，但還沒有準備好要轉向多頭，像是法國興業銀行策略師Kabra認為受到消費者收緊支出影響，到明年中，標普500指數可能跌至3,800點。

在預測美股前景方面，Kabra並不是孤鳥，策略師普遍預測美股將在2024年走低，儘管有越來越多的跡象顯示美國經濟可能不會陷入衰退，因為通膨總體降溫、零售銷售依然強勁，且聯準會料將在9月維持利率不變。

上周五標普500指數收跌1.22%，報4,450.32點。

但這並不意味著沒有風險。

聯準會官員已經表明，如果經濟和通膨沒有進一步降溫，他們已準備好再度提高借貸成本。債券市場也發出了一個屢試不爽、久經考驗的信號，事實上，債券市場拉響衰退警報的時間從沒有這麼久。

此外，如果聯準會真的已經完成升息任務，那麼華爾街最關注的問題可能是該美國央行會維持這麼高的利率水準多長時間。

根據彭博社所做的調查，受訪經濟學家普遍預期聯準會將9月本周會議決定維持利率不變，仍為介於5.25%～5.5%，並料將在明年5月首度降息，這個時間點比他們在今年7月份的看法晚了兩個月。

就歷史來看，確定聯準會何時完成升息可以為股票投資人帶來兩位數的報酬，但如果聯準會在暫停後又恢復升息，則投資前景就會蒙上陰霾。