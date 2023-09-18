《金融》印度強韌經濟基礎突顯投資價值 留心1風險

【時報記者任珮云台北報導】G20會議順利落幕也提升印度市場投資氣氛，截至9/15，印度SENSEX指數已連續11個交易日上漲，追平2007年10月份的單日連漲走勢，並突破7/20前波高點，再創歷史新高價位。富蘭克林證券投顧表示，印度SENSEX指數未來12個月預估本益比18.97倍，遠高於MSCI新興市場指數的11.89倍。

偏高的評價水準往往是投資人佈局印度股市的擔憂，然而，印度企業通常能將強勁的經濟成長轉化為企業獲利進而反應於股價之上，統計過去十年MSCI新興市場指數年化報酬率為3.36%，但MSCI印度指數年化報酬率高達10.79%，突顯印度股票的投資吸引力相當明確，偏高的評價水準其來有自。建議投資人仍可依照自身風險屬性以一定比例佈局印度市場或採取定期定額的方式長期投資，風險上則關注國際油價上漲可能推升印度通膨壓力，也牽動印度央行貨幣政策動向。

囊括全球85%經濟產出、75%國際貿易總量與三分之二人口的G20二十國集團，其領導人峰會日前順利於印度落幕，雖然中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁缺席會議突顯成員國之間分裂嚴重，且對於俄烏戰爭的論述也是各主要國家間的軟肋，然而會議最終仍順利通過新德里領袖宣言，印度總理莫迪也順利邀請非洲聯盟加入成為集團正式成員，歷經此次主辦G20峰會，印度的國際地位與政治影響力明顯進一步獲得提升。

富蘭克林證券投顧表示，印度國際地位提升所反映的，除了總理莫迪在國際外交上的合縱連橫之外，最重要的仍是其經濟規模擴增而在全球佔有舉足輕重的影響力，2022年印度正式超越英國，成為繼美中日德之後的全球第五大經濟體，GDP規模佔全球比重達3.3%之高。富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪．拉加評估，印度擁有人口結構、改革紅利、地緣政治三大優勢，為推動經濟強勁成長的主要關鍵。首先印度總人口持續擴增、中產階級強勁成長，更重要的是撫養比改善、有大量正在進入勞動市場的年輕族群，對比歐洲日本等成熟國家甚至如中國這樣的新興市場皆已開始面臨人口老化問題，印度的優勢不言可喻。

另外一項最重要的結構性驅動因素在於過去數年的政策改革努力，在莫迪總理領導下，印度的改革治理取得重大進展，過往印度有相當大規模的地下經濟，但目前已有更大程度朝向正規發展，此為相當巨大的轉變，這進一步透過GST消費稅、所得稅的稅基擴大，讓政府獲得更多稅收，這也轉化為企業環境結構狀態的更大改善。最後，在全球地緣政治風險升溫的環境下，印度反而受惠，主要在於自中國移出的製造業轉進，為印度帶來巨大的長期機遇。

蘇庫瑪．拉加進一步分析，印度政府過去幾年致力打銷銀行業壞帳有所進展，目前銀行業資產負債表狀況相當穩健，將可明顯受惠於印度強勁的總體經濟成長創造貸款需求增溫，而數位化轉變鼓勵更多家計單位進入金融體系，擁有銀行帳戶的人口比例提升，消費者獲得信貸的機會得到改善，進而形成提高銀行業獲利能力的良性循環，團隊看好印度銀行業投資前景。