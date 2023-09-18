大專生金融就業公益專班以知識翻轉弱勢

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集保結算所主辦的「112學年度(第9屆)大專生金融就業公益專班」9月16日於全國北、中、南、東區9個專班同步開課，本年度公益專班共有來自39所大專校院500位家庭經濟弱勢的大四學生參加，金管會蕭翠玲副主委特別親赴臺北專班致理科大，勉勵全體受訓學員要把握契機，提升金融就業競爭力，開啟金融圓夢翻轉人生之鑰，當日其他8所專班亦同步直播。

蕭翠玲副主委強調，人生不同的階段都與金融業密不可分，「大專生金融就業公益專班」理論與實務兼具，提供最好的師資與最完整的學程，透過專班增進金融專業，能提升自我價值，她期勉學員善用金融知識，未來貢獻所學，積極打造更美好的社會。

集保結算所董事長林丙輝表示，集保結算所長期致力推動ESG，其中社會面向更以弱勢公益關懷為重點，本公益專班就是希望透過結合金融業的公益力量，以協助家庭經濟弱勢學員強化金融就業競爭力。

本專班推動特別感謝證券交易所、期貨交易所、櫃檯買賣中心、財金資訊公司、金融聯合徵信中心及臺灣網路認證公司等單位共同贊助，自104學年度起每年約花費3,000萬元，已完成8屆金融公益專班，共有3,333名學員順利結業，超過75％結業學員進入金融產業服務，也為金融業培育許多樸實勤奮的專業人才。

「112學年度(第9屆)大專生金融就業公益專班」，課程期間自112年9月至113年3月止，全程利用週六及週日上課，總計170小時，專班貼心提供學員午餐、書籍講義、生活津貼及證照考試報名費等補助，並建立多項學習及就業獎勵機制，學成後安排參與由各金融機構提供高達1,000多個職缺進行就業媒合。藉由本專班一系列職前訓練，協助學員加入前景穩定的金融產業，也藉以改善學員家計問題。

集保結算所長期陪伴弱勢與偏鄉孩子，深知他們的家庭資源匱乏，教育是改變命運的唯一機會。集保結算所將持續運用核心資源，協助每位公益專班學員強化專業與職場倫理教育，幫助青年金融圓夢翻轉人生。