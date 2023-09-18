隱私強化技術研討會多國與會 唐鳳：指引拚年底上路

數位部18日舉辦「BEYOND DATA隱私強化技術應用趨勢研討會」，以「隱私強化X多元創新」為會議主軸，聚焦於隱私強化技術的國際趨勢、技術創新與跨域應用三大主題，邀請日本、新加坡、以色列及我國專家學者與會，共同探究隱私保護技術的發展趨勢、應用契機與挑戰。數位部長唐鳳表示，期望能引領「隱私強化」新思維，更進一步促進數位信任，在兼顧隱私下逐步完備數據公益制度，並希望隱私強化技術指引能在年底上路。

唐鳳表示，活化數據利用、強化隱私保護，一直是國際數位發展關注焦點，各國持續完善個人資料保護，另一方面強調將資料經妥善的隱私強化處理後，在當事人知情、可隨時退出的前提下，用來增進公益價值。身處AI快速發展的網路時代，如何善用「非個資數據」（non-personal data）創造無限的可能性，透過新興技術將資料安全地轉化成有價值的數據，是促進多元創新的重要課題。

唐鳳指出，隱私強化技術的概念，是透過技術方法，降低直接利用原始資料所衍生的風險，同時保有數據可用性。數位部將持續發展隱私強化技術及數據公益應用，在完善的資料保護下，創造開放、包容、共贏的數據信任環境，以促進全民福祉。

對於我國隱私強化技術與他國差異，唐鳳受訪時表示，只要有不同的選擇，讓大家了解到新的做法比舊的這些更能夠保護隱私，這樣就有其他國家可以參考的地方，另外在法規上也都有一些我們可以參考的地方，大家互相截長補短。

對於隱私強化技術導入的規劃，唐鳳說，其實已經有相當多應用，包含運動數據公益、榮總系統聯邦式的學習等等，現在要完備的不是說都沒有人在做，而是每個人在做的時候，因為以前評估的方法、運用技術等沒有一個共通的指引，所以變成如果你現在是一個新的想要做這件事情的人，要先認識之前做過的某個人，才能夠知道他的參數怎麼下 、怎麼樣跟利害關係人員溝通、他的法規怎麼設計等等。

唐鳳說，不敢說是用最好的做法，而是用一些比較好的做法，透過跟專家的訪談，跟現有的一些場域的實作訪談，把它凝聚起來。希望隱私強化技術指引跟數據公益應用指引能夠在年底上路。

數位部表示，研討會上午場主題聚焦「國際趨勢」，探究隱私強化技術之發展前景、效益及挑戰。由新加坡科學研究局首席科學家Jin Chao線上視訊開場，強調面對現下複雜數位環境，應將隱私保護、資料安全、應用程式及雲安全、多媒體驗證及5G網路安全等全面納入資訊安全考量範疇；日本明治大學綜合數理學院教授兼副院長菊池浩明，分享各國正積極應用隱私強化技術等新興數位信任科技於醫療保健，讓不同組織間可在隱私獲得保護之下，實現可信賴的數據協作與創新；以色列加密演算法新創公司Chain Reaction技術長Oren Yokev，以「Dark Web」兩字，闡明人們使用網路服務時，便將許多個人資訊暴露在網路上，建議各界應採用新興隱私技術及零信任隱私模式，建構數據保護的最高安全機制。

下午場聚焦於「技術創新」主題，由陽明交通大學電機工程學系副教授游家牧、中山大學資訊工程學系徐瑞壕助理教授及台灣師範大學資訊工程學系副教授紀博文介紹多種隱私強化技術，分享新興技術如何契合時下複雜環境及應用需求，創造更安全的隱私保護方案，促進數據安全交換，也概覽數位部與國內專家共同研擬的「隱私強化技術應用指引」草案，邀請各界至HackMD提供參與留言協作，貢獻技術建議，共同完善指引。

此外，「跨域應用」主題，由台北榮民總醫院醫療人工智慧發展中心副主任楊智傑、帝潤智慧科技產品經理吳杰翰、資策會軟體技術研究院經理張耿益及國家資通安全研究院資料架構總顧問方怡婷等專家，分享醫療健康、運動數據、政府數據安全等不同領域的實務案例，闡明以技術合規保障數據隱私為前提，同時保有資料可用性的新思維。並由數位部多元創新司長莊明芬主持閉幕座談，與領域主講人及與會者共同探討在隱私保護技術創新及需求的驅動下，公部門的因應之道。

數位部指出，本次研討會充分展現政府推動隱私強化技術的決心，也是國內外專業交流的橋樑。研討會與會人員所提寶貴意見，都將作為精進政府隱私強化技術相關政策措施的參據，數位部也將持續與各界協力，發展隱私強化技術及數據公益應用，創造一個更開放、包容、共贏的數據信任環境。