陳釙贈 畫「宇宙．人間」 10月7日國父紀念館辦個展

【中國時報 吳燈載】10月7日將在國父紀念館舉辦「宇宙．人間」個人畫展的陳釙贈，近來與富士大飯店進行跨界合作，將藝術與休閒產業結合，不僅讓大型飯店搖身變為美術館，還與地方公所合作親子繪畫活動，將美學融入生活，培養民眾藝術涵養。

在藝術發展的長河中，人們逐漸認知到美術的形式具有審美的價值性，影響程度甚至超過創作的內容，因為形式的呈現往往代表藝術家的風格。而陳釙贈的風格就來自於5000張透視圖的基礎，讓他在抽象畫的表現上有著獨特的風格。他說，2016年舉辦個展時曾有位藝評家參觀後告訴他「你的畫在遠近及層次方面處理的非常好，具有高度的透視感。」陳釙贈當下靈光一閃，原來透視圖就是我表現抽象畫的形式來源，一種充滿線條與豐富色彩的美。

抽象畫具高度透視感

談到繪畫就滔滔不絕的陳釙贈形容，作畫對我來說是可以不受任何干擾的喜悅，彷彿如魚得水般，更有一筆在手即可盡情呼風喚雨之感。從去年在長流美術館舉辦個展時，陳釙贈就從「意象無象」的風格轉向以宇宙與人間為創作題材。

他說，以前在運用線條、色彩及布局上是以純粹式的美感和直接性的揮灑為創作核心，期望能引導觀畫者產生心靈共鳴，進入我所創造形形色色的美麗世界。但這幾年在疫情衝擊下心境大幅轉折，「宇宙．人間」概念於焉而生，雖然色彩依然活躍繽紛、構圖在空間的交錯上仍充滿能量，但我更希望把顏色、紋理及圖像融合在一起，讓它充滿靈魂與活力，不受物我的影響。

明年7月紐約舉辦個展

前歷史博物館館長黃光男曾撰文指出，在他的畫中，曾經盤古開天的初光混搓，也有天晴明月的清澈，但大部分均在陽光照射下的生存期待。畫中的熱烈或寧靜，從畫面明白形質上安置的律動與力量。黃光男的評論是對陳釙贈「宇宙．人間」系列最深刻的詮釋與意境的闡述，也反射出陳釙贈抽象畫的特質，一種讓畫面呈現豐沛生命力與震撼感，成就以「快樂主義」為原動力的抽象畫風格。

問陳釙贈未來有何規劃？他笑了笑說，我有三個三分之一計劃，分別為將創作捐給慈善及弱勢單位、以基金會成立美術館模式長期展覽、及讓喜歡我作品的人收藏。明年7月他將在紐約舉辦個展，期待台灣藝術家能走向國際，發光發熱。