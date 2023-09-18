華為歸來、禁用令對iPhone15影響多大？郭明錤這樣說

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iPhone 15系列15日啟動預購，有「最強蘋果分析師」之稱、天風國際證券分析師郭明錤表示，兩款標準版iPhone 15需求與去年差不多，iPhone 15 Pro Max需求如先前預期般強勁，優於去年的iPhone 14 Pro Max，至於iPhone 15 Pro需求則較去年弱，認為其中一個主因可能是更多高階用戶轉向預購iPhone 15 Pro Max。

不過，郭明錤表示iPhone 15 Pro Max的等待時間顯著比其他機種久，不全然是因為需求強勁造成，指iPhone 15 Pro Max因量產時程較晚故目前出貨量較少，且目前生產問題較其他機型顯著嚴重。

對於iPhone 15發表會前，多家外媒報導大陸政府禁用iPhone的新聞，故市場對iPhone 15預期較為保守，郭明錤指iPhone 15的預購結果其實與iPhone 14差不多，但因市場預期已先行調降，故iPhone 15預購結果反而比市場擔心的要好。

他表示，不會說多家媒體報導大陸政府禁用iPhone的新聞是錯誤的，但讀者的確很容易會被上述新聞所誤導。他指，目前中國共產黨員、公務員與國企僱員本來就不是iPhone主要的目標客戶，加上禁用iPhone是政府單位或國企的個別行為，故媒體報導禁用iPhone事件實際上對iPhone在大陸銷售影響並不顯著。

他又認為，華為歸來不可能對iPhone毫無影響，但影響程度目前仍需觀察。不過，這影響不會表現在iPhone 15的中國市場預購上。會預購iPhone的人本來就是核心用戶或Apple粉絲，這些人本來就不是華為手機目前的目標客戶。

他指出，根據過往經驗，某些中國購物網站的iPhone預購數字會失真，因預購不用付訂金，故無法反映真實預購需求。目前仍維持今年iPhone 15出貨量約8,000萬部的預估。