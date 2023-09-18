公勝保經榮獲「2023年亞太傑出企業獎」雙料大獎肯定

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

亞太地區最具企業經營影響力指標的「亞太傑出企業獎」(Asia Pacific Enterprise Awards, APEA)於日前舉辦頒獎典禮，經過評審縝密審查，選出該年度亞太地區具有卓越企業貢獻、不凡管理領導能力的企業領導者，受到各界高度矚目。台灣保經業龍頭公勝保經（6028）以卓越品牌形象和傑出企業經營能力，成為保經業界唯一，且二度蟬聯「亞太傑出企業獎」(Asia Pacific Enterprise Awards, APEA)的優異勵志品牌獎（Inspirational Brand Award）」，總經理蔡聖威亦摘下「卓越企業領袖獎（Master Entrepreneur Award）」的肯定，獲獎實至名歸。

公勝保經秉持著成為最受信賴的保經公司為企業願景，除了總經理蔡聖威榮獲「卓越企業領袖獎」，且透過三大價值主張，提供一流培訓資源、打造領先數位平台及建構永續發展基石多元發展，更在社會責任與公益活動投入許多心力。

公勝保經聚焦於專業培訓，持續提升業務團隊專業能力，朝向退休專家與全方向財務規畫顧問邁進，並建構個人行銷、組織增員、退休規畫及財富傳承等系列化學習。導入實戰培訓系統，邀請業界專家量身打造適合的培訓課程，深化其個人與團隊實力。持續投入龐大資金來優化數位平台，打造i世代智能平台，提升業務員服務競爭力。

為響應全球永續環保趨勢，導入「無紙化行動投保」，串聯20家壽險公司推廣的壽險商品投保率高達76％，成為業界數位應用的領航者。積極落實企業永續 ESG 推動、深耕公益志工文化、善盡社會責任，透過捐款、志工投入、活動專案等，發揮社會關懷影響力，二度蟬聯「優異勵志品牌獎」。

總經理蔡聖威表示，「感謝大會的肯定，能榮獲2023亞太傑出企業獎雙料大獎深感榮幸。公勝保經成立30年來，貫徹專業培訓、數位轉型、深耕公益，且培育專業顧問打造一流品牌、運用數位平台提升專業形象、推廣運動公益，推動健康促進、實踐人道關懷，落實企業社會責任。

公勝背負著對夥伴、客戶的期許，致力成為保險經紀業界典範與領導品牌，公司優異的營運績效也獲得多項國內外大獎的肯定。未來，將持續致力於企業發展、穩健經營、保戶服務、人才資源及永續發展等多元面向，落實「不只保險，我們分享愛」的理念，並透過旗下超過5,500個夥伴，發揮保險真諦愛與關懷，服務超過100萬名客戶，守護每一個家庭。共同力行「Action for Future、Action for Love」精神。