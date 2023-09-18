美台日央行周 預估升息機率不大

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【中國時報 黃琮淵 、 劉詠樂】超級央行周登場！美國、日本與台灣央行本周都將召開利率決策會議，市場普遍認為美國聯準會（Fed）應會按兵不動，全年再升息機率不大，台灣利率不變機率接近百分百，日本則因通膨，經濟成長速度緩慢，現階段無立即改變貨幣政策的壓力，三方齊唱「鴿」調。

聯準會將於台北時間21日凌晨公布利率決策結果，即使美國8月通膨率因油價上漲，但核心物價指數仍為下降趨勢，金融圈普遍認為，此次利率會議不會貿然升息。

安永聯合會計師事務所首席經濟學家達科（Gregory Daco）告訴《法新社》，「我們認為聯準會的緊縮周期已結束，這種觀點在過去幾個月裡沒有改變。」

德意志銀行經濟學家日前給客戶的一份報告中則寫到，「在7月升息之後，我們預計聯準會將貫徹會議前的強烈信號並保持利率穩定。」

國際財經專家認為聯準會可能按兵不動，我國央行不升息機率也接近百分之百，加上國內通膨趨緩，台經院六所所長吳孟道表示，央行9月與12月都可能不再有新動作，也就是維持利率不變，除非消費者物價年增率再度超過3％，但目前沒有這個跡象。某種程度也暗示，升息動作暫時畫下休止符。

值得注意的是，出口不振、投資表現不如預期，主計總處8月已下修今年經濟成長率（GDP）至1.61％，確定無法「保2」，且為近8年新低。央行在6月就預測全年GDP為1.72％，也面臨下修壓力，可能相當貼近主計總處預估值，在1.6％上下。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超說，央行勢必會再度下修GDP預測，主要是出口表現依舊不佳、投資放緩，尤其半導體晶圓代工去庫存有延長現象，不過因國內通膨近月來明顯改善，此次央行應該不會再升息。

房市管制方面，央行6月理監事會後祭出第5波房市選擇性信用管制，對六都及新竹縣市新增第二戶貸款上限為7成的規定，這是央行暌違5季後，再次出手房市管制，不過因打到換屋族，央行之後從善如流，微調部分措施，外界預期此次打房「再加碼」機會極小。