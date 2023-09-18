歐洲工具機展 18日登場

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全球規模最大的兩年一度歐洲工具機（EMO）18日在德國漢諾威登場，台灣計有友嘉集團、上銀集團、台中精機、永進、東台集團、高明及三鋒等144家報名參展，針對航太、電動車、新能源等產業，展出智慧化、複合化或自動化解決方案，爭取新訂單。

台灣機械工業公會表示，兩年一度歐洲工具機展使用攤位規模向來居全球之冠，根據主辦單位所發布資料，本屆預計將有來自全球各地超過42個國家1,964家廠商參展，18日起一連6天在德國漢諾威登場。

機械公會指稱，台灣工具機每年外銷金額約30億美元，在工具機出口排名第五。台灣廠商總計144家，展出規模僅次於德國、中國大陸及義大利，排名第四。

機械公會表示，今年台灣廠商展出亮點有三

一、提升客戶生產力的自動化服務。從設備和流程的自動化處理、搬運系統以及自動化生產輔助系統，以因應全球人力短缺的問題。二、提供新的生產技術，為客戶端解決現有挑戰。適應更快的產品開發、更小的批量、更彈性的生產，包含航太、半導體、新能源車的零件加工解決方案。

三、淨零碳排永續發展。提供不同的工具來優化製造流程，包含節能生產、永續供應鏈及安全工作場所設計的預防方法、解決方案及概念。協助客戶掌握資源優化和創新回收管理的措施和解決方案，因應新的法規或全球協議。

東台集團目前在手訂單44億元，8月合併營收轉正。東台集團表示，東台集團整合旗下東台精機、榮田精機、亞太菁英、譁泰精機、法國PCI-SCEMM、奧地利Anger兩工具機廠，以及今年新併購的法國Cerimatec集團資源，共同參展，展出航太、電動車、新能源等方案，搭配展機呈現智慧化、複合化、自動化解決方案。