無薪假增848人 製造業占712人最顯著

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【中央社記者張雄風台北18日電】勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，這期增加848人，仍以製造業增加712人較顯著，其中包含自行車零組件業者及真空設備廠商分別增加逾百人，主因仍是訂單減少。

勞動部公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計642家，實施人數1萬1,738人；與8日公布的實施家數601家，實施人數1萬890人相比，這次家數增加41家，人數增加848人；多數事業單位的實施人數在50人以下，實施期間多數為3個月以下。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉告訴中央社記者，這期仍然以製造業增加712人較顯著，其中金屬電機工業增加629人、家數增加15家。

王金蓉指出，在金屬機電工業中有2家業者實施人數較多，1家製造自行車零組件，是首次實施，約140多人；另1家是真空設備廠商，在8月曾經實施10多人，這期又再增加170人左右，總數來到180多人。

王金蓉說，兩家業者都反映，實施的主因是訂單減少；其他金屬機電工業實施減班休息的業者主要是小型業者。

不過，金屬機電工業中也有停止實施的業者。王金蓉指出，1家燈具業者原本實施150人持續到月底，但因為接到短單而提早終止實施；至於10月是否會再申請，業者表示需要再評估。

另外，王金蓉說，製造業中資訊電子工業這期共新增151人，其中有1家光學製品業者約實施70多人，也是首次實施。

王金蓉強調，目前看來，製造業實施減班休息仍是個別廠商因素，後續會再觀察。

王金蓉表示，由於金屬機電業在製造業中涵蓋的範圍較廣，因此是實施占比較高的類別，也發現這段期間自行車零組件業有個別業者提出實施的情況，相關數字提供給經濟部，請經濟部進一步了解產業情況。

內需產業方面，王金蓉表示，這期主要是批發零售業增15家、共121人，也都是小型事業單位，多少受到製造業影響，其他各內需型產業變動不大。