實踐低碳力挺數位 富邦金控股東可透過「eNotice平台」領取股利發放通知

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領取股利通知有更便捷又減碳的方法！富邦金控股東6月30日起可透過集保結算所（以下簡稱集保）建置之「股務事務電子通知平台」（eNotice平台），於平台上註冊同意將股利發放紙本通知改為接收電子通知，未來即可透過電子郵件及「集保e手掌握App」接收股利發放訊息。富邦金控號召逾40萬股東響應體驗集保股務數位化服務，既可節省股利發放旺季整理單據的時間，更能從生活小事開始節能減碳，共同實踐綠色地球永續目標。

集保近年逐步擴大股務數位化服務，eNotice平台今年6月30日正式上線啟用，目前平台所提供之e化服務包括：領取股利發放通知書（所投資的證券標的公司需有委託集保公司發送電子通知）；查詢包含股利發放日、實領金額等多項股利資訊；平台後續將再開辦公開收購截止通知書、指數股票型基金之基金事務通知等。

富邦金控深耕永續經營，2021年擘劃嶄新永續願景藍圖，擬定「低碳、數位、激勵、影響」四大策略，致力實踐永續承諾，並推動「Run For GreenTM」ESG倡議計畫，號召大眾從日常生活小事做起，和富邦一起成為守護環境永續的地球隊。富邦金控致力邁向淨零碳排之永續目標，並以實際行動力促整體證券市場數位化發展，此次主動加入集保eNotice平台，自平台上線截至目前已有近4萬筆除息、除權通知書採電子通知，減少近4萬張紙消耗。富邦金控邀請更多股東加入減碳行列，共同為綠色地球盡一份力，同時也可享受股利發放通知數位化的便利性。

富邦金控旗下四大子公司亦積極提供數位金融服務，截至今年6月底富邦人壽「電子保單與電子化保險契約條款保單申辦率」、台北富邦銀行「數位平台實動戶數成長率」、富邦證券「自然人台股電子戶數自佔率」，相較2020年之累積成長率皆已超越今年全年目標。未來，富邦金控將持續提供客戶便利友善的數位金融服務，並發揮金融影響力，推動綠色作為，降低環境衝擊，邁向淨零永續目標。