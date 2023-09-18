北富銀參與第五屆危老都更博覽會 2010年迄今重建案累計規劃融資額度逾887億元

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台北富邦銀行今年9／16-9／17與富邦集團成員富邦建築經理公司、富邦資產管理公司，共同參與「第五屆危老都更博覽會」。為協助民眾全方位了解危老重建及都市更新實務，北富銀結合集團資源，從危老都更的規劃初始至建造完工過程，包含土地或營建資金信託、營建融資規劃及資產管理等，安排多位專家於活動現場提供一條龍式的諮詢服務，一次解答民眾所有疑惑；同時，今年攤位亦設有趣味的互動打卡及有獎徵答活動，吸引了數百位民眾共襄盛舉。

「危老都更博覽會」自2019年開始舉辦，每年約有上萬人參與。近年因社會大眾意識到危老重建與都市更新可提升建築安全、改善居住品質、增加房屋價值、促進社區發展，具多重效益，危老都更議題備受重視，政府也將其列為重點政策，北富銀有感於危老都更的重要性，今年主動參與此博覽會，發揮金融專業，協助推進危老重建及都市更新計畫。

北富銀指出，除融資規劃外，危老重建及都市更新案件多數產權複雜，透過信託機制，讓地主或建商各自將土地及興建資金交付受託銀行，依共同簽訂的信託契約約定控管，並於建物完工後，按預先協議或都更計畫等方式進行分配，可增進地主與建商間的互信及開發案的穩定。此外，信託機制亦具資產隔離、專款專用效果，可降低興建期間因個別地主糾紛造成工程停滯或建商挪用興建資金等風險，一舉多得，因此近年危老都更案件洽辦量穩定成長。據統計，2010年起至今年7月，北富銀累計洽辦（含結案）74件都市更新案、39件危老重建案，累計規劃融資額度超過新台幣887億元。

延續富邦集團積極參與城市發展及公益議題的精神，北富銀早年主動投入土城金城路社區331震災戶自主更新案，2010年5月住戶順利完工入厝，成為第一家協助住戶自辦都更並率先完工的金融機構；後續完成台北市士林、南港、內湖、北投等多處都更，以及松山「國美敦南樞苑」知名指標性都更案，可謂市場上辦理都市更新及危老重建之先驅。未來北富銀將秉持「誠信、親切、專業、創新」，持續與多元管道合作，將豐富的危老重建及都市更新實戰經驗，分享、幫助更多有需要的民眾，期能為普惠金融多盡一份心力。