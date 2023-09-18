搶人才 安聯人壽推出全新「百萬領袖創業計畫」增員計畫

挑戰極限，缺少的從不是勇氣，而是來自一整個團隊的支持！台灣投資型保險領導品牌安聯人壽推出全新「百萬領袖創業計畫」增員廣告，以兼具紮實訓練及優渥獎勵制度的「百萬領袖創業計畫」，提供專屬36個月國際培訓課程、百萬成處創業基金，以及24個月專案津貼，尋找勇於創夢、創業、創富的保險事業夥伴，持續搶占在台灣保險業務菁英的市占率，穩健朝2025年業務大軍增至1萬人之目標邁進！

台灣是安聯集團極重視的主要壽險市場之一，自1995年成立後，安聯人壽便積極投入台灣市場，在業務面不斷獲利，2023年前七月不僅新契約保費位居前五大，更以15.1％市占率之銷售業績，穩坐外資壽險公司銷售「投資型保險商品」總保費累計第一名之佳績，維持台灣投資型保單領導品牌之地位；在疫情衝擊的逆勢中，前七月壽險業人力成長數亦排名業界第二。

安聯人壽總經理林順才表示，「大家都知道台灣保險滲透率高居世界第一，但國人平均風險保障額度偏低是不爭的事實，所以我們相信台灣市場還有很大的發展潛力；『2022安聯全球財富報告』中顯示，台灣2021年底人均淨金融資產增加9.5％ 達138220歐元，為亞洲最富有市場，集團甫出爐的『2023年全球保險報告』也預估，台灣保費預計每年可增長 4.3％；到 2033 年，總市場規模將達 1240 億歐元，讓我們對台灣市場的發展潛力更深具信心。在市場契機及擴大業務服務範疇雙重考量下，促使我們決定加速增員、增才的腳步，積極延攬各界人才；安聯將持續以數位化打造全方位的智能輔銷工具，培訓高效能的數位業務人才，並積極推動業務夥伴加入『百萬圓桌協會』（Million Dollar Round Table MDRT）會員，力拼在 2024年有逾三百位業務菁英擠身MDRT，放眼在2025 年將業務大軍規模擴編至 1 萬人之中長期目標，為安聯人壽業務團隊挹注新血。」

安聯人壽在 2015 年起啟動組織發展增員計畫，並順利在2020年突破5,000人業務大軍的第一階段目標，今年在業務團隊擴增的部分每月平均都有穩定的成長，躋身業界人力增長最快速的壽險公司前三名。

展望第二階段的增員策略，安聯業務長劉育群指出，近來在壽險業業務員低成長環境下，安聯將延續「升遷管道透明、紮實教育訓練制度」的企業文化優勢，積極推動領先就業市場的「百萬領袖創業計畫」，提供新進業務同仁專屬36個月國際培訓課程、百萬成處創業基金、24個月專案津貼，以及晉升獎金等專案內容，幫助對創業有理想、有想法、有企圖心的朋友，在安聯百萬領袖創業計畫的培訓下，能夠不斷超越極限，蓄勢待發、勇闖精彩、成為領袖拓展創業夥伴和建構長遠的保險事業。因此，無論是微型創業家、斜槓族，或是想要發掘人生新路創業小萌新、二度創業者，都歡迎成為安聯人壽的保險事業夥伴，透過逐步職級晉升，培育新世代成為擁有國際視野的保險業務菁英，並逐步建構出自己理想的保險事業。