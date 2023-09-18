華碩首推電競筆電出租 年年可換新機

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品牌廠華碩（2357）繼先前針對商務市場推出旗下ASUS Exper系列商用PC，及可攜式螢幕ZenScreen等租賃方案後，再進一步將PC訂閱制方案擴展到消費／家用機款，推出筆電訂閱方案，讓消費者滿足年年用新機的願望。

華碩首波筆電出租機款，提供旗下電競子品牌ROG的最強電競平板ROG Flow Z13、高階電競筆電ROG Strix SCAR 18，和全球首款搭載4K雙螢幕的ROG Zephyrus Duo 16等。

不僅免預線、免押金，而且零利率，月付NT$2,999起，即可享有全年頂規高階電競筆電體驗，同時享有完善保固服務，意外人損由華碩負擔80％維修費用，讓用戶使用安心有保障。

華碩筆電訂閱方案程序簡便，僅需透過21st FinTech旗下「分期趣」支付平台申請，通過審核後，筆電就能配送到府，12期月付，無其他衍生費用。訂閱期滿後並完成回收流程，就能再次申請筆電訂閱，每年輕鬆更新電競戰備。

此外，華碩也推出不限品牌舊換新活動，最高可折抵NT$17,000。直至今年底12／31前，攜帶舊機（筆電、手機、平板、穿戴裝置、遊戲機）至全台「皇家俱樂部」回收，加碼送「ASUS store官方商城」優惠券，購買筆電最高再折$1,500、手機再折$400。