SoundOn 聲浪台灣 Podcast 聽眾達 660 萬

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台灣 Podcast 聽眾已破660 萬人！台灣聲音經濟第一品牌 SoundOn 聲浪，為了幫助企業品牌更容易掌握聲音紅利，宣布在Podcast動態廣告中新增「地區投放」功能，讓行銷人員更容易透過 Podcast接觸到特定縣市的目標受眾。此外，引領企業品牌掌握 Podcast 流量紅利， SoundOn 聲浪在 9 月 上旬舉辦首屆「聲音講堂」，以「最佳 Podcast 行銷策略揭秘」為主題，邀請SoundOn聲浪集團共同創辦人黃建翰、業務總監邱于芊，以及Podcaster 海苔熊、維格醫美行銷協理 Anya Hsu 等聲音產業專家，共聚分享 Podcast 行銷趨勢、操作經驗與案例，精彩內容，讓現場與會行銷人員大呼精彩！

SoundOn 聲浪 9 月最新推出的 Podcast 動態廣告「地區投放」功能，在原本的受眾性別、年齡、節目類別等投放條件上，加上可鎖定聽眾地區所在的縣市，讓行銷人員更容易針對特定地區受眾一次大量投放廣告至上千檔 Podcast 節目，有利於地區性品牌、百貨通路、餐飲娛樂、樂園旅宿或地方政府透過聲音的魅力宣傳產品和服務。南投縣政府即利用此最新功能投放動態廣告，鎖定縣民進行交通安全月宣傳，提升縣內的交通安全觀念。

SoundOn聲浪集團共同創辦人黃建翰在聲音講堂中分享，台灣目前估計有 660 萬人有收聽 Podcast 的習慣，年度收聽量破 25 億次，而且收聽人口正在往中老年人滲透。相較發展更早的美國市場，半數成年人都有收聽 Podcast 習慣，其實台灣還有很大的成長潛力。Podcast 節目知識型內容比重高，因此聽眾含金量高；且完聽率高達 70%以上，黏著度高且不易跳過廣告內容，因此是品牌非常適合去與聽眾對話、贏得消費者信任的平台。而許多國際知名品牌如 Gucci、Porsche、可口可樂等，甚至會依照自己品牌的精神，開設專屬品牌 Podcast，透過長期傳遞符合品牌調性的內容，與目標客群對話與建立關係，非常值得台灣的品牌參考。

台灣Podcast聽眾估660萬，年收聽量破25億次

SoundOn聲浪集團業務總監邱于芊擁有豐富領域知識，服務超過1500 件Podcast商業合作案。她指出，聽覺神經研究指出大腦處理視覺需要0.25秒，但聽覺只需0.05秒，因此在碎片化時代，聲音是更容易打動消費者的媒介；再加上更能完整收聽、廣告成本低廉等特性，Podcast 廣告已成為相較YouTuber 及 KOL 外的熱門行銷工具！邱于芊也在演講中分享口播廣告、業配置入、節目專訪/製作與動態廣告等四大操作手法的特性與適合情境。

精準、含金量高，Podcast 成品牌行銷的最佳媒介

維格醫美行銷協理 Anya Hsu 則從實際長期投放 Podcast 廣告的經驗分享説，Podcast 由於主題很明確，很容易找到精準的類型和消費者輪廓；同時，聽眾通常較具專注度，有興趣聆聽內容，因此容易產生共鳴；再加上Podcast 聽眾的教育程度、收入都是較高的族群，因此含金量高，非常適合高客單價的醫美產業。無論是品牌宣傳、銷售促銷還是口碑營銷，Podcast行銷都可以達到較其他媒體更好的廣告投資報酬率。而如何選擇合作的節目呢？建議要考量主持人的專業性和聲望、Podcast 風格與受眾兩大因素，才能找到適合自己產品、成效好的合作對象。

知名心理類 Podcaster《海苔熊的心理話》主持人海苔熊也在會中透露了成功經營節目的心法，也分享了行銷節目的三大方向，以及 Podcast 節目變現的幾個方式，值得聲音創作者思考。

首度舉辦的SoundOn 聲浪「聲音講堂」深受聽眾好評，更有許多聽眾因座位有限無法成功報名，為幫助更多品牌行銷人員掌握聲音流量紅利，SoundOn聲浪將持續舉辦「聲音講堂」，最新活動時間與講堂內容，請追蹤SoundOn 部落格（https://soundonfm.medium.com）或「SoundOn聲浪粉絲頁」（https://fb.com/soundonfm/ ）