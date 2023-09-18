興富發釀中捷事故 8建案獲准復工須完成賠償才發使照

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建商興富發於台中的「文心愛悅」建案，因5月施工時其頂樓塔吊的吊臂砸落中捷軌道，釀1死14傷事故，旗下9建案立即遭勒令停工，台中市政府表示，13日前缺失改善完成有8處建案已復工，另1案尚未完成；另營造公司須依法完成損害賠償和無損害公共設施證明文件，才能申領使用執照。

都發局長李正偉表示，興富發建設及潤隆建設在台中市共有9建案工程，市府採取最嚴格標準持續督管，經第4、第5方公正單位2次共同現勘檢核，其中8處建案完成缺失改善，獲准復工。

都發局指出，9建案除依法由建商提送第3方公正單位（台中市土木技師公會）審核復工申請，都發局更提高標準，主動將該申請送交第4及第5方公正單位（台灣省土木技師公會、台中市結構工程技師公會）審核，確認各項缺失均改善完成後，9月13日同意復工。

都發局指出，該公司尚有台中七期惠國段建案目前被勒令停工，都發局依將依照復工程序，加強審核，未來亦將透過工地聯合稽查和總體檢方式，避免類似意外再度發生。

都發局強調，有關損壞捷運部分，營造公司已於7月21日提存2.61億元入捷運專戶，進入仲裁程序，若損鄰和捷運損害部分仍未依規解決，市府仍有駁准使用執照的把關權，並依照施工管理辦法第34條等規定，須完成損害賠償，以及中捷無損害公共設施證明，才能申領使用執照。

都發局表示，興富發中捷案發生後，該公司全國各縣市相關建案均陸續停工接受審核，目前已陸續復工，至今仍有1案尚未復工，台中市政府持續督管，秉持工安最高嚴格標準要求。