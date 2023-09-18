台北最潮居酒屋「MAD：MEN 面麵酒屋」

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Gaggenau近日攜手位於六張犁的Fine dining 居酒屋，消弭了傳統商業餐飲內外場的疆界，實現MAD:MEN追求的劇場式體驗。

德國頂級廚電品牌Gaggenau誕生自德國黑森林中的鑄鐵工坊，在跨越3世紀的歷史中不斷以追求精準細緻、與時俱進並講究工藝精神的經典廚電，其媲美專業廚電的性能、智慧科技與低調內斂的空間美學更為層峰族群所喜愛。

為展現強大的廚電設備性能，Gaggenau首度將系列作品導入餐廳場域，第一次跨界合作便攜手各界引頸期盼的話題新店—「MAD:MEN 面麵酒屋」，主理人易柏翔(Seven Yi) ，同時也身兼亞洲、世界50大酒吧Room by Le Kief與知名餐酒Le Kief菱玖洋服的掌舵者，2022年以MAD by Le Kief 餐廳進軍fine dining，並於同年入選米其林指南推薦餐廳。

對打造餐飲體驗有獨到見解的Seven於今年開展全新「MAD:MEN 面麵酒屋」企劃，定義MAD:MEN不再只是一間高級餐廳，而是從餐飲到空間都轉變成更豐富多元的場域。而在講究美感、體驗和空間藝術性的前提下，將Gaggenau系列作品選做開放場域的主體優雅融入空間，其專業性能與低存在感美學，更消弭了傳統商業餐飲內外場的疆界，實現MAD:MEN追求的劇場式體驗。

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冷調摩登空間

MAD:MEN 隱身熙來人往的六張犁街區，外觀極其低調，推開仿舊感的大門，入眼的是讓設計迷一眼驚喜的精緻空間。以北歐侘寂風格為基調，細膩乾淨也滿佈自然肌理，搭配精心挑選的設計家居單品，揉合摩登及沈靜的氛圍。循著料理的氣味和聲響，視線被導引至被客席區圍繞的開放式料理內場，配置宛若劇院，饕客們入座後近距離觀賞一場由主廚、調酒師和服務人員共演的料理大秀。

Gaggenau以剛毅現代的不鏽鋼材質定調了料理舞台的沉靜氣質，金屬輝映著冷調色溫，上方靛色布幔如浪般搖曳，為料理場域注入一股斯堪地那維亞的冷冽詩意。而板前客席座位，點綴手工黃銅桌燈與保留天然邊沿的深木色桌板使之顯得質樸溫潤。內外場冷暖對比之下卻不顯衝突，如此充滿張力的氛圍設定也正是MAD:MEN刻意營造的戲劇效果。

Gaggenau 400系列酒櫃可獨立控制溫、濕度，更有三層溫度分隔，保持不同酒類的最佳風味。圖／Gaggenau，TatlerTaiwan提供

劇場式的五感饗宴 跨界合作展演兩道料理

主理人Seven也特別為此次跨界合作展演兩道料理 —「松葉蟹歐姆蛋」透過全區感應爐智慧溫控以中段火溫融化奶油，再倒入蛋液，煎至外表熟內裡半熟的程度，再將松葉蟹包入。對Seven來說，溫控的穩定度在這道料理中特別重要，不擔心溫度過高讓蛋液過熟破壞口感與風味。

另外，全區感應爐可以不同火力同時加熱五個鍋具，因此在製作歐姆蛋的同時也能透過低段火力保持醬汁溫度，讓這道料理能完美呈現在品嚐者面前。而「烏魚子蛤汁菠菜」則展現感應爐也能夠大火快炒，油煙被200系列檯面升降式油煙機近距離攔截，導引氣流讓烹調區產生的油煙更有效率地被排除，加上特殊活性碳濾心過濾異味，讓每一位來到現場的饕客專心沉浸在美食體驗中。

此外，Seven也以Gaggenau運用在烤箱內的藍色琺瑯作為靈感，打造了一款以柑橘、荔枝與香料蒸餾後的特調飲品，致敬Gaggenau經典俐落的設計，也為這場展演畫下完美句點。

MAD:MEN面麵酒屋

地址： 106台北市大安區和平東路三段68號

作者／Pin Huang

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。