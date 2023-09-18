美元定存利率高喊6.6％ 一表掌握各家銀行存款優惠

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【中國時報 黃琮淵】通膨頑強，美國8月通膨率3.7％，升幅超出市場原預期的3.6％，再度讓聯準會升不升息成為市場熱門話題，目前的「共識」是本周四的利率決策會議將維持利率不變，但對通膨仍保持警戒，11月升息的可能性仍有，「還沒走到終點」讓一度走軟的美元硬起來，國銀美元定存利率也水漲船高，喊上6.6％，至少是新台幣同天期定存的4倍以上，頗為誘人。

這波美元定存大戰由匯豐銀行發動，瞄準花旗退場台灣後的金字塔高端客戶，所以是以首次開立私人理財及卓越理財（尊尚）帳戶之客戶為主，最長可存6個月天期，年息6.6％，單筆承做金額5萬美元、最多100萬美元，適合資產龐大，尤其是想要轉檯的財管貴客。

要達到優利門檻，其實條件不低，像是私人理財客戶，名下往來資產餘額須達等值新台幣6,000萬元，卓越理財尊尚客戶的往來資產餘額須達等值新台幣1,500萬元，且在本次開戶前6個月內未持有任何匯豐帳戶才行。

同樣瞄準大戶的還有第一銀行，一銀這波美元定存專案取名「百萬大富翁」，屬大額優利定存新資金專案，適用對象不限個人或企業戶，凡於活動期間內以新台幣結購或自他行匯入之美元新資金，單筆100萬美元以上，即可享有3個月期5.25％及6個月期5.3％優利。

如果口袋沒那麼深，國銀也有不少高利定存方案供選，像是台新銀行最新推出的「好享利外幣定存專案」，美元定存3個月期的年息達4.7％；同場加映網行銀限定「轉轉幣換匯外幣定存專案」，美元定存1個月期的年息更高達4.8％，對一般美元定存族均具誘因。

台新的外幣存款專案一向親民，1,000美元即可輕鬆申辦，承作管道也很多元，不管是臨櫃、郵寄、網銀、行動銀行，皆可受理申辦。而網銀、行動銀行限定的「轉轉幣換匯外幣定存專案」，提供一個步驟完成「新台幣換匯美元+轉存優利定存」，單筆最低承作金額只需1,000美元，即使線上結匯金額逾新台幣50萬元，一樣可以受理，還有匯率優惠。

同樣瞄準小額存款的，玉山銀行鼓勵新台幣轉外幣定存，只要透過個人網路銀行「轉定存」、行動銀行「轉定存」功能，選擇以「台幣帳戶」扣款，起存額1,000美元，提供3個月期年息4％或6個月期年息4.2％，另外還提供網銀換匯減碼3.5分優惠，若加入e.Fingo會員，單筆交易等值新台幣2萬元還可獲點數。

中國信託的「外幣新錢定存優利專案」則限制今年9月後匯入的新資金，但不包括申購投資產品的贖回款、保險商品滿期或解約金，若單筆存入1萬～5萬美元，提供1個月期年息5％或3個月期年息4.8％，金額超過5萬元者，可選1個月期年息5.2％或3個月期年息5％。

永豐銀行這波美元優利定存，同時提供美元與人民幣兩種選擇，其中美元新資金，臨櫃承做至少1萬美元，6個月年息4.85％。如果手頭沒那麼多資產，也有小金額方案，網路、行動銀行承做只要100美元起，同樣提供美元定存6個月年息4％優利，但僅限自然人戶。

公股行庫方面，華南銀行也有「新美利美元優匯定存專案」，到9月28日止，給出三個天期美元存款高利專案，包括3個月年利率4.35％、6個月年利率4.60％、1年期年利率5％，且新台幣定存臨櫃中途解約轉存美元，可享利息不打折，若臨櫃結購美元定期存款，享賣出牌告匯率3.5分減碼優惠。