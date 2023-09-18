《半導體》台積電腿軟 法人認為「這點」較意外

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【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工龍頭台積電(2330)傳向供應商遞延先進製程設備交付，造成15日ADR大跌2.43％，今（18）日同步開低殺低，盤中一度大跌16元，暫報542元，跌幅2.87％。投顧法人對此認為，遞延交付主因為美國亞利桑那廠量產時程遞延，對分析師而言一點都不意外，市場反應之大「倒有點讓人意外」。

外媒報導指出，台積電因對客戶需求感到不安，已通知包括艾司摩爾（ASML）在內的主要供應商，遞延先進晶片製造設備交付期。ASML執行長溫彼得（Peter Wennink）近期曾表示，部份高端晶片製造設備的訂單已被延後，但預期將只是「短期管理」問題。台積電對此不評論市場傳聞。

美系外資對此認為，終端需求復甦進度遜於預期，使台積電可能據此放慢以先進製程需求為主的設備採購需求，遞延產能擴張放量時程，將設備資源調配得更有效率，並進而降低明後2年資本支出。

美系外資將台積電明年資本支出預期調降約1成、自280億美元降至250億美元，2025年則自360億美元略降至350億元。同時，將3奈米製程今明2年稼動率預期，自40％、71％降至36％、65％，明後2年月產能自8萬、9萬片調整為7萬、8萬片。

鑒於上述調整，美系外資將台積電目標價自700元調降至688元，但認為台積電仍較同業具備更好的產業地位，得以掌握5G、AI、高速運算（HPC）及電動車等未來長期趨勢，海外擴產則有助化解外界對地緣政治憂慮，仍維持「買進」評等。

投顧法人對此表示，台積電遞延設備交期據悉為美國亞利桑那廠所需設備，因美國廠量產時程自2024年底遞延1年至2025年，加上台灣均已改機、不需再進新設備，因此通知供應鏈遞延出貨。此舉對分析師而言「一點都不意外」，市場反應之大「倒是有點令人意外」。

投顧法人認為台積電稼動率於第二季落底、營收年增率則將於本季落底，惟因終端市場需求復甦緩慢，預期之後將呈現緩步回升態勢，預估今明2年EPS分別為30元、36元，維持「買進」評等、目標價650元不變。

另一家投顧法人亦認為，台積電7月法說會時指出，資本支出計畫將視市場變化及明年規畫適當調整，維持320～360億元區間不變，預期將較接近低標。如今時間已接近年底，台積電此舉目的只是更具體今年資本支出金額，並開始做出明年預算。

由於中國大陸經濟復甦較預期疲弱，客戶看法更保守，投顧法人預期庫存調整可能延續至第四季，認為台積電下半年稼動率提升，仍無法抵銷3奈米對毛利率影響，對獲利表現影響較預期高。不過，因競爭力仍優於同業，故維持「買進」評等、目標價637元。