9／18盤中熱門焦點股

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今(9/18)日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）台積電腿軟 法人認為「這點」較意外

晶圓代工龍頭台積電(2330)傳向供應商遞延先進製程設備交付，造成15日ADR大跌2.43％，今（18）日同步開低挫跌2.69％至543元。投顧法人對此認為，遞延交付主因為美國亞利桑那廠量產時程遞延，對分析師而言一點都不意外，市場反應之大「倒有點讓人意外」。

外媒報導指出，台積電因對客戶需求感到不安，已通知包括艾司摩爾（ASML）在內的主要供應商，遞延先進晶片製造設備交付期。ASML執行長溫彼得（Peter Wennink）近期曾表示，部份高端晶片製造設備的訂單已被延後，但預期將只是「短期管理」問題。台積電對此不評論市場傳聞。

美系外資對此認為，終端需求復甦進度遜於預期，使台積電可能據此放慢以先進製程需求為主的設備採購需求，遞延產能擴張放量時程，將設備資源調配得更有效率，並進而降低明後2年資本支出。

美系外資將台積電明年資本支出預期調降約1成、自280億美元降至250億美元，2025年則自360億美元略降至350億元。同時，將3奈米製程今明2年稼動率預期，自40％、71％降至36％、65％，明後2年月產能自8萬、9萬片調整為7萬、8萬片。

鑒於上述調整，美系外資將台積電目標價自700元調降至688元，但認為台積電仍較同業具備更好的產業地位，得以掌握5G、AI、高速運算（HPC）及電動車等未來長期趨勢，海外擴產則有助化解外界對地緣政治憂慮，仍維持「買進」評等。

投顧法人對此表示，台積電遞延設備交期據悉為美國亞利桑那廠所需設備，因美國廠量產時程自2024年底遞延1年至2025年，加上台灣均已改機、不需再進新設備，因此通知供應鏈遞延出貨。此舉對分析師而言「一點都不意外」，市場反應之大「倒是有點令人意外」。

投顧法人認為台積電稼動率於第二季落底、營收年增率則將於本季落底，惟因終端市場需求復甦緩慢，預期之後將呈現緩步回升態勢，預估今明2年EPS分別為30元、36元，維持「買進」評等、目標價650元不變。

另一家投顧法人亦認為，台積電7月法說會時指出，資本支出計畫將視市場變化及明年規畫適當調整，維持320～360億元區間不變，預期將較接近低標。如今時間已接近年底，台積電此舉目的只是更具體今年資本支出金額，並開始做出明年預算。

由於中國大陸經濟復甦較預期疲弱，客戶看法更保守，投顧法人預期庫存調整可能延續至第四季，認為台積電下半年稼動率提升，仍無法抵銷3奈米對毛利率影響，對獲利表現影響較預期高。不過，因競爭力仍優於同業，故維持「買進」評等、目標價637元。（時報資訊 林資傑）

（2）德微將除權 股價抗跌

聚焦二極體商機德微（3675），今年每股配息5.4元，已在6/12除息，除息前一個交易日的收盤價301.5元，也已在7/4一度衝高至339元，不僅完成填息，也大賺價差。

德微目前每股仍含1.3元股票股利，預訂9/27除權，由於現下股本僅4.44億，除權後的資本額仍相當迷你。加上基本面在2024年具轉機契機，吸引逢低布局者鴨子伐水予操作。

據了解，德微主要的業務是整流二極體，一般而言，「整流」的功能，係可以把交流電轉變成為直流電，日常生活的民消費品包括家電、手機、汽車、電腦、醫療相關設備、航太航天與軍事工業等，都需要使用到關鍵零件的二極體。

該股今年上半年的EPS 3.96元，雖較去年同期衰退，但7、8兩月營收優於6月，都漸呈上行態勢，加上法人未看淡二極體轉機誘因，使該除權前的短多行情，值得追蹤。（工商時報 數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.天鈺(4961)：減資新股上市，開盤漲停，驅動IC產業明年營運看增。

2.大量(3167)：董事會決議第一次買回庫藏股，股價開高強攻漲停。

3.文曄(3036)：以38億美元現金收購Future Electronics 100%股份，再拉第二根漲停。

4.台積電(2330)：上周五ADR大跌逾2%，盤初股價開低探至545元，5日線、月線盡失。

5.世紀鋼(9958)：政策題材加持，獲法人連三日加碼，盤初股價衝194.5元新高。

6.圓剛(2417)：合作輝達轉攻AI邊緣運算商機，拓展疫後營運新動能。盤中大漲逾8%。

7.台康生技(6589)：相似藥獲歐盟CHMP上市許可正面意見，開盤跳上百元關，股價挺進1個月高。

8.南亞科(2408)：南韓三星Q4擬擴大DRAM減產幅度至30％，可望推動DDR4現貨價與合約價上漲，帶動盤初股價開低走高近2.5%。

9.中鴻(2014)：9月出貨維持高檔，拚Q4持平Q3，上周外資買多賣少，今早帶量續漲逾3%。

10.百達-KY(2236)：不理法人偏空操作，短均仍走揚，盤初開低走高近5%，收復5日線、80關。

11.昇達科(3491)：受惠星艦即將再次發射，早盤漲逾4%。

12.玉晶光(3406)：IPhone 15將於22日正式上市，盤初走揚3.8%，股價重返400元。

13.耀登(3138)：低軌衛星概念明年商機火熱，早盤走強逾5%，站回半年線。

14.光聖(6442)：光通訊發燙，晨盤股價一度漲至74元、逼近漲停，寫近1個月高。

15.聯發科(2454)：股價震盪走揚，持續邁向完全填息之路。

16.寶一(8222)：軍工股買盤回籠，股價開高反攻5日均線。

17台星科(3265)：在AI、HPC封測領域深耕多年，第二季起營收回溫，股價重登90元挑戰前波高點。

18.長榮(2603)：外資連二買，投信連22買，買盤續強帶動股價再攻120.5元波段新高。

19.愛普*(6531)：下半年營運優於上半年，外資續評加碼、上看500元，股價攻378元本波新高。

20.安國(8054)：私募現增，每股定價34.05元；股價走揚，盤中漲逾5%進逼40元。

21.聯邦銀(2838)：前8月獲利年增率62.8%，每股純益0.77元。土洋法人對作，股價先漲後跌。

22.良得電(2462)：旺季效應將帶高Q3獲利，20日法說行情提前。稍早一度大漲8.5%、改寫前高43.15元。

23.波力-KY(8467)：航太訂單出貨放大，貢獻明年看增。早盤強登90元再飆天價。

24.森崴能源(6806)：外資連2天小幅買超，不受台東池上光電開發案異議影響，早盤逆勢攻回百元關。

25.勤誠(8210)：美科技股重挫，AI族群湧賣壓，早盤跌破月線，拉半根跌停板。

26.三商電(2427)：標案訂單滿手，激勵股價持續走高，今早一度放量漲3.6%。

27.鈊象(3293)：積極進軍大陸商用遊戲機台市場，今日股價持穩盤上，表現優於大盤。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）高盛下修2024資本支出 台積集團股臉色慘綠

今早台積電（2330）一開盤即大跌10元、為548元，拖累台股摔落季線，集團股也一片綠油油，創意(3443)跌約2%，采鈺(6789)跌約1.4%，精材(3374)、世界(5347)也跌約0.5%。

台積電向供應商推遲先進製程設備交付傳聞四起，台積電ADR上周五大跌2.43％，美系外資下修台積電2024年資本支出預估值約一成，但強調依舊看好權王後市。台積電今日開低10元後續跌，5日線、月線雙雙失守。

美系外資估計，台積電2023年資本支出約維持在316億美元、並無調整，但2024年資本支出預期由280億美元降至250億美元，年減幅達21％，2025年資本支出則從360億美元調整至350億美元。美系外資亦將台積電推測合理股價從700元、降至668元，但維持「買進」評等。

另也有分析師指出，市場謠傳台積電因憂心客戶需求，要晶片設備商推遲交機時間，已不是甚麼新聞，晶片設備類股拉回反而製造了承接點。

而大摩日前的報告中則指出，全球半導體營收下半年會復甦，但不會V型反彈。AI半導體前景看好，在相關台廠中，看好有定價能力的企業，包括台積電、創意等。(時報資訊 李慧蘭)

（5）無懼貨櫃運價續挫？長榮海運抗跌

旺季不旺，上周五下午公布的貨櫃運價指數（SCFI）單周續挫逾5%。航運股今早由散裝航商裕民(2606)續穩50元關卡，另外，貨櫃航運的長榮(2603)早盤仍在買盤續強下，帶動股價一度再攻至120.5元波段新高後，才稍拉回修正。

上周五航運股吸金，今早買盤仍搶進長榮(2603)、新興(2605)、陽明(2609)、裕民(2606)等股，其中，長榮、新興擠進前十大成交熱門股。

今早由散裝航商裕民續強，貨櫃航運的長榮股價開低走高，盤中再創下6月底除息後新高價，目前股價在平盤附近狹幅震盪。

貨櫃航商長榮獲投信法人連續22日買超共達18556張；外資上周五連二買，共計買超40752張。

上周五下午公布的上海出口集裝箱運價指數（SCFI），繼前周失守千點後，上周跌幅擴大，下跌50.57點，跌幅5.06%，指數為948.68點。四大遠洋航線全面下滑，美東線重挫11.12%。

貨櫃船運市場因為中國十一長假前未出現出貨小旺季，市場也開始進入淡季，後市觀察各大航商艙位管控，以及是否有削價競爭情況。

散裝航運方面，旺季前需求，推升上周五BDI指數漲至近4個月高點。上周五波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲41點，收1381點，漲幅3.1%。海岬型運費指數(BCI)上漲90點，收1602點，漲幅6%；上周五(15日)海岬型船現貨日租金13,284美元、近一周上漲約24%，大致站回前季日租金水準。

隨著中大型船的煤炭、金屬等運輸需求持續，加上穀物及大宗物資也推動小型船需求；散裝航運各類船型上周日租金的單周漲幅均在1成以上。散裝航商下半年進入旺季，預期年底運輸需求可望推動租金續穩步向上。

航運股近期因市場買盤進駐，股價一波強彈。基本面來看，貨櫃航運第三季旺季不旺，散裝則因低基期及補貨效應帶動近期指數反彈，雖基本面並無爆發力，但外資法人轉買長榮，吸引市場買盤湧進，航運股在上周五發動強攻，長榮上周五盤中觸及漲停，新興上周五以漲停作收。（時報資訊 沈培華）

（6）AI族群當冲跌時助跌 短多仍暫宜保守

AI族群包括廣達（2382）、技嘉（2376）、雙鴻（3324）、奇鋐（3017）、緯創（3231）、英業達（2356）、光寶科（2301）、台光電（2383）與緯穎（6669）等，今早盤以來迄中場，多上演開低殺低窘境，臉色鐵青。

由於該族群仍是當日沖銷熱門標的之一，在本波修正的低部區尚未明朗之前，當日沖的跌時助跌負面效應，不宜輕忽，逢低介入或仍暫宜低調與保守。

另外，自營商、投信與外資等法人，近期下殺前波漲多的AI股也未見手軟現象，係該族群本波修正時間，將再拉長遠因。

不過，業內人士評估，若屬中期投資的閒置資金，以波段角度篩選甜蜜買點，風險相對有限。※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧（工商時報 數位編輯）

（7）減資後新股登板 天鈺直飆漲停

天鈺(4961)現金減資換發新股今(18)日上市，開盤參考價235.5元，隨即開出歡慶行慶，開盤即攻上漲停鎖住，買單高掛追買。天鈺營運谷底已過，下半年營運將力拼優於上半年。

驅動IC自去年第二季度產業即陸續開始進行調整，至今年第二季調整約一年的時間後，庫存水位逐漸回復到健康水準，尤其是最先啟動調節的電視面板領域現階段已有回溫跡象。以現階段驅動IC產業來說，庫存調節多近尾聲，最重要的還是要關注終端需求的狀況。

以天鈺第三季來說，DDIC(面板驅動IC)價格壓力谷低已經過去了，現在庫存普遍很低，產業將慢慢回溫，隨著整體產業漸入佳境，目前天鈺今年下半年到年底都仍穩定，下半年營運表現有機會優於上半年。

天鈺產業谷底已過，展望2024年看好驅動IC跟PMIC(電源管理IC)等領域都會復甦，MOBILE也會復甦，另外，經過幾個季度的調整，EPD(電泳顯示技術)跟ESL(電子標籤)會在明年復甦，目前四色ESL目前已經占三分之一，明年有機會過半。（時報資訊 王逸芯）

（8）華通擔綱PCB最強領頭羊 資金押寶低基期股

短期資金持續轉進PCB(印刷電路板)族群，且更傾向押寶「低基期」個股。載板三雄早盤表現平淡，華通(2313)大漲逾8%領軍，耀華(2367)、富喬(1815)漲勢凌厲，定穎投控(3715)、精成科(6191)、博智(8155)等數檔齊揚。值得關注的是，華通、定穎投控價量俱揚，截至發稿，成交量分別超過11萬張、4萬張。

華通業務通吃華為、蘋果新機，市場樂觀看待營運表現。其近日成為買盤競逐標的，繼15日盤中衝上55.6元，改寫21年新高價後，早盤觸59.4元最高，蓄勢攻破60元關口。

載板三雄的欣興(3037)多頭暫歇，南電(8046)、景碩(3189)力守平盤上方，努力不受大盤疲弱影響。

綜觀產業面，台灣電路板協會(TPCA)與工研院共同發布「全球軟板觀測」報告顯示，2023年受制於電子產品高庫存、消費需求下降，將落至172億美元，預估全球軟板產值將下滑12.6%，但隨終端庫存調整告一段落，2024年有望重返成長。

中信投顧分析師表示，觀察台股近期盤面，AI長期趨勢仍在，但短線退燒。目前以低基期營運復甦族群，較受到資金輪動青睞，如手機零組件、汽車零組件、記憶體模組、驅動IC、PCB、CCL，上述族群營運獲利均已於Q2或Q3轉為季增，並預期Q4重回年增成長軌道。(時報資訊 廖小蕎)

（9）三星減產點燃希望 南亞科獲法人抬愛

隨著三星加大減產幅度，DRAM報價可望止跌，明年預料需求將回溫。土洋法人連四天同步加碼南亞科(2408)，南亞科今震盪上揚，DRAM相關個股包括華邦電(2344)、威剛(3260)等股價仍力守近期高檔。

全球記憶體龍頭三星不願意繼續降價出售，特別是DRAM DDR3和DDR4的產品，使報價開始止跌，將有助南亞科獲利改善，不過後續仍需觀察需求增加幅度，以及各廠商恢復生產的速度。三大法人上周五共計買超南亞科逾1萬張帶動股價強彈。

上周市場謠傳，三星電子近期調漲DRAM記憶體價格，傳DRAM、NAND型快閃記憶體漲幅在10~20%。

因總體經濟疲弱，2023年DRAM市場面臨挑戰，庫存達到高峰，DRAM供應商採取措施進行產能調整，減緩製程轉進的速度，並嚴格控制資本支出，使得DRAM下半年可能出現一些回升的希望。

南亞科也跟進調整產能，降低稼動率，彈性調整產品組合和資本支出，因應客戶需求和市場變化的動態調整，以因應市場疲軟。整體來看，DRAM市況持續低迷，產品價格進一步走跌，雖然出貨量增加，但第三季營運仍有壓力。南亞科今股價開低，盤中翻紅一度漲至74.2元本波新高，目前小漲0.6元至73元。華邦電子目前小跌0.2元為27.95元。

展望明年，研調機構TrendForce預期，由於2023年基期已低，加上部分記憶體產品價格已來到相對低點，預估明年DRAM及NAND Flash需求位元年成長率分別達13%及16%。（時報資訊 沈培華）