掌握三不敗原則 美元輕鬆存

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【中國時報 黃琮淵】美元具有穩定性高、流動性佳等特點，所以當美元大漲或大跌時，「美元利率好高，要不要存美元啊？」就成為最常聽到的大哉問。其實只要瞭解外幣定存的基本觀念，把握方案內容與期限、檢視自身資產狀況、關注匯率波動三大不敗原則，就能跨出第一步，若新手上路真沒把握，也記得多問，可諮詢專員。

外幣定存是將資金轉換成不同國家貨幣，並存入特定天期的定存，其概念上與新台幣定存相同，不過因匯率、利率都會因政治、經濟等因素而有所變動，並不是僵固在同個價位，因此選擇不同幣別外幣存款時，影響匯率、利率的主要因素也會有所差異。

如果還是一頭霧水，也可用最簡單方式，台新銀行列舉出，適合承做美元的族群主要有三類：一是具有儲蓄需求，且想替資產進行風險分散，追求比較高的收益，二是長期旅外或未來有出國規畫，需要高頻率使用外幣，或是為子女籌措求學基金，美元用得到，三是對外匯交易有研究，且想進行多元投資。

面對市面上美元定存琳瑯滿目，首要任務就是弄清楚各方案內容與期限，各家銀行除了有常態的美元定存牌告，可供選擇的期間通常是7天期～1年期，也不定期會推出利率較優惠的專案，建議可以多方比較並考量未來資金運用的規畫，選擇最適合自己的定存方案。

其次是檢視自身資產狀況。台新銀行表示，要做出合適的資產配置，雖然美元具有高度流動性，能隨時轉換成其他貨幣，但建議應先檢視自身的財務狀況，並為自己保留一筆可動用資金，才能避免急需資金時，必須進行中途解約，而無法享有當初期待的年利率。

最後就是關注匯率，因匯率隨時波動，需承擔匯率風險，務必考量自身是否可以承受匯率波動風險，例如原本是以新台幣換匯為美元後轉存定存，到期後，若轉換回新台幣時，有可能產生低於原始本金的匯兌風險，應審慎考量是否符合需求後再辦理。

相比其他投資理財方案，外幣定存入門門檻較低，還能分散資產風險或是作為儲蓄的管道，但如果是新手上路，對各種美元定存的方案不夠瞭解或有疑問時，也可以諮詢銀行專人提供專業且詳細的建議，能根據目標找到更適合的方案與決策，才不會白繳學費。