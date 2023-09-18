2023 Taipei Bboy City「安麗盃世界霹靂舞大賽」沸騰信義香堤

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由安麗公司連續兩年獨家冠名贊助的 Taipei Bboy City「安麗盃世界霹靂舞大賽」昨(17)日於信義區香堤大道廣場圓滿落幕。本屆賽事共有逾 500 位來自 20 多國與台灣舞界菁英為冠軍激戰，吸引近萬人次的民眾觀賽。

當晚最終由 Bogie、Lego Sam、CITY4 分別奪下 All Style、Breaking Solo、Breaking Crew 的冠軍寶座，安麗台灣暨香港總裁林彥秀親自頒獎；今年安麗公司也特別提供「紐崔萊特別獎」給三組冠亞軍的選手，以專業優質的營養幫助 Bboys & Bgirls 們邁向奧運舞台。

除了令人熱血沸騰的競技賽事，安麗在這場熱鬧的街舞嘉年華上，設置紐崔萊品牌體驗區及 XS 能量飲試飲活動等市集攤位；競技活動更邀請到從《原子少年》選秀節目中，挾著高人氣出道的偶像團體 FEniX 擔任表演嘉賓，在在都彰顯安麗公司對於活動的用心及支持霹靂舞發展的決心。副舞台 ALLY BALL 的精彩程度也不遑多讓， 得獎者可至 Taipei Bboy City 官方 IG 觀看詳細得獎名單。

聚焦本屆賽事 封存活力展現的每一個瞬間

創立於 2012 年、作為台灣本土發跡的國際級街舞賽事 -Taipei Bboy City 一直以來都是亞洲舞者彼此交流成長，以及與全球頂尖選手相互競技的重要舞台。Taipei Bboy City 兼 HRC 創辦人，同時也是巴黎奧運霹靂舞全球總負責人陳柏均表示，非常感謝安麗公司連續兩年獨家冠名贊助賽事，讓各國頂尖選手有機會齊聚 battle，提升戰技舞力；與安麗一起推動文化盛事，為年輕舞者開闢舞台，身為「安麗創玩大使」的他覺得很酷、很有意義！

同樣喜愛跳舞的安麗台灣暨香港總裁林彥秀說：「幫助人們過更好、更健康的生活是安麗始終秉持的信念。安麗在台灣市場深耕超過 40 年，除了持續以公益回饋社會，對於健康生活以及運動的提倡更是不遺餘力。安麗公司從去年開始贊助霹靂舞賽事，希望提供選手們世界級的舞台，讓大家能藉由交流切磋舞技、提升戰力、開拓視野，往更高的目標邁進。而無論是霹靂舞或街舞，都展現出熱情與跳脫框架的創意，這與安麗公司提倡創新及挑戰自我『創玩精神』不謀而合。」

今年最受矚目的焦點之一即是賽事特別邀請到在全球享有「霹靂舞教父」美譽的 Ken Swift 擔任評審，他曾被 CNN 評選為 20 世紀最有影響力的舞者之一，也是唯一一個獲得此榮耀的霹靂舞舞者。Ken Swift 一路從街頭萌芽到見證霹靂舞走上亞運及奧運殿堂，堪稱是霹靂舞界的行動教科書，更能反映出 Taipei Bboy City「安麗盃世界霹靂舞大賽」在國際上的份量以及被重視的程度。