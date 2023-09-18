《產業分析》「專利訴訟」卡市佔 台廠需警戒

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【時報記者張漢綺台北報導】美國電源模組廠Vicor針對台達電(2308)、鴻海(2317)及廣達(2382)3家台灣一線大廠提起伺服器電源侵權訴訟，雖然電源廠預期，此次訴訟只是商業手段，應該不會對3家營運造成顯著影響，但也突顯全球各大廠面對AI伺服器龐大商機，為搶佔市場份額是卯足全力，台廠必須做足準備，以免成為專利訴訟下的輸家。

美國電源模組(Power Module)廠Vicor於2023年7月12日同時向美國東德州聯邦地方法院與國際貿易調查委員會(USITC)遞狀提起訴訟，主張台達、鴻海與廣達集團所屬多家關係企業公司所製造並進口美國販售的電源模組/系統或包含相關模組/系統於其中的產品，侵害其所擁有的3~4件電源模組相關專利，由於台達電為全球第一大伺服器電源廠，在伺服器領域全球市佔率超過50%，廣達與鴻海皆為國內AI伺服器重量級組裝廠，引發關注。

事實上，為了爭奪市場佔有率，藉由專利訴訟手段影響競爭對手出貨是常見手段，美商Vicor Corporation是一家銷售AC-DC、DC-DC電源模組及電源系統產品公司，營收規模約在3億到4億美元，在部分產品上與台達電為長期競爭關係，此次主要是針對伺服器電源48V轉12V DC-DC電源轉換器部分產品提起專利訴訟，鴻海及廣達因是台達電客戶，因而一併納入被告。

值得關注的是，由於目前建置AI伺服器最積極的為美國雲端伺服器品牌廠，Vicor選擇在自己的國家-美國對台廠提告，希望在自家地盤爭取對自己公司有利的訴訟結果，進而削減台廠在美國品牌廠競爭優勢的企圖相當明顯。

針對Vicor提告，台達電表示，公司不斷致力於研發創新，向來重視公司智慧財產權的維護，同時並依法尊重他人的智慧財產權，此訴訟案經內部初步檢視後，有信心自主研發的產品並無侵害原告主張之專利權，該案件已進入美國司法程序，台達電將會依照相關流程全力積極應訴進行答辯，以維護公司的權益；現階段不影響相關產品出貨及銷售，對營運亦無顯著影響。

儘管台達電等廠商多認為，此次於專利訴訟對營運影響不大，只是在各廠均認為AI伺服器出貨可望於今年第4季開始放量，為各廠營運增添新動能時，Vicor一次狀告3家台灣大廠，是否會影響各廠客戶拉貨進度，進而影響各廠出貨，仍有待觀察。